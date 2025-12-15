禁團令未解是台灣躊躇不前？觀光署澄清「2月已釋善意」：陸方未回應

記者李育道／台北報導

台灣禁止組團赴大陸旅遊至今5年半未解，有報導稱禁團令未解，兩岸今年觀光逆差1520億元，北京頻釋善意，台灣躊躇不前，對此，觀光署強調，有關陸客來台觀光部分，政府已就可操之部分先行推動，我方台旅會也於2月聯繫陸方海旅會表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應，對於兩岸觀光交流，政府有4個立場不變。

觀光署說明，陸客來台觀光政府已就可操之部分先行推動，包括開放第三類陸客來台觀光、陸客赴金門及馬祖旅遊等。至於陸客來台灣本島觀光，因疫情中斷多年，為確保兩岸觀光交流健康有序，應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，有助於政策順利執行。我方台旅會已於今年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。

觀光署強調，為確保雙方政策及管理措施能有效銜接，我方仍秉持應由觀光小兩會就各自關切事項進行溝通，以落實健康有序恢復兩岸旅遊，確保國人赴陸旅遊安全。（示意圖／資料照）

觀光署表示，對於兩岸觀光交流，政府有4個立場不變，第一、健康有序恢復兩岸旅遊的立場不變。第二、我方歡迎陸客來台觀光的立場不變。第三、確保國人赴陸旅遊安全的立場不變。第四、由小兩會溝通團體旅遊的立場不變。

觀光署最後強調，為確保雙方政策及管理措施能有效銜接，我方仍秉持應由觀光小兩會就各自關切事項進行溝通，以落實健康有序恢復兩岸旅遊，確保國人赴陸旅遊安全。

