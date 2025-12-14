禁團令未解 兩岸今年觀光逆差1520億元

去年12月17日在台北舉辦雙城論壇，上海副市長華源帶來將推動上海居民組團來台觀光的好消息，事隔一年，仍是只聞樓梯響、未見人下來；依台灣資料推估，民國114年兩岸觀光旅客人次相差近380萬人次，觀光逆差達台幣1520億元。今年雙城論壇將於27日、28日在上海舉行，旅行業者期待能有好消息。

禁止組團赴陸觀光及大陸組團來台灣觀光將屆滿2年，台灣人赴陸旅遊人數不減反增，兩岸觀光旅次落差拉大，114年預估相差近380萬人次，以113年台灣赴陸旅遊平均花費4萬元計算，觀光逆差達1520億元。

104年來台陸客達418萬人次，創歷史高峰。105年起台灣政黨輪替，民進黨執政，陸客人次下滑，但還有270萬人次，占來台旅客的23％，排名第一。108年底大陸爆發新冠疫情，109年國際開始對入出境進行管制，政府順勢禁止陸客團來台。

疫後各國觀光復甦 台灣原地踏步

疫情過後，各國觀光復甦，陸續解禁，台灣卻在原地踏步。疫情前維持5年的千萬觀光旅次，解封後迄今還沒有回升，114年預估也只有850萬。

前觀光局長賴瑟珍在任內執行陸客開放來台觀光政策，她接受本報訪問時說，儘管兩岸關係目前不佳，但兩岸文化同中有異、異中有同，形成了彼此之間的吸引力，加上台灣人友善，很多大陸人還是很喜歡台灣，很想來台灣。至今仍有人回憶起在街頭熱炒店與友人高談闊論，甚至把旁邊的便利商店酒都買光了，是他們美麗回憶，這些都是去日韓或東南亞國家不會發生的旅遊經驗與回憶。

113年台灣赴陸旅遊人次，交通部觀光署統計為277萬，大陸統計則為404萬。114年10月初，大陸統計，赴陸台人已逾420萬，超過113年，陸方預估全年可達450萬，大陸旅客赴台則約50萬人次，如此兩岸旅次逆差達400萬。

自由行、小團 國人赴陸更多元化

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁指出，禁團令後，國人赴陸觀光型態反而更加多元化，line、FB、抖音、小紅書等社群平台充斥旅遊資訊，自由行、小團或客製化包團越來越多，年輕人增加，攜程網的景點或短遊程更是賣到翻，台灣旅客自行搭機抵達大陸參加當地旅遊活動，因無簽署旅行團定型化契約規範，安全性無法獲得保證，出了事或被坑，也無處索討。

疫情前大陸有60個兩岸直航點，禁團後，只剩下15個，並大量減班。平均載客率高達82.7％，需求高，但我方嚴禁增班或擴大機型，導致票價高、逾萬元台幣，旺季時，北京航線甚至賣到台幣2萬多元。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿說，因為直航點少，民眾赴大陸常須轉機，例如觀光需求高的桂林，被取消直航後，許多台胞只好先飛澳門再利用陸運到廣州搭動車到桂林，時間至少增加一倍。部分旅客透過小三通的方式赴陸，去年台金航線成長70％，今年1至7月台金航線旅次再成長50％，一票難求，金門居民抱怨。

繞過旅行社遊陸 政府課不到稅

世新大學觀光系副教授陳家瑜感嘆，兩岸禁團，縮減直航線，折騰旅客轉機，費時、花更多錢買機票，懲罰了台灣人，錢又給大陸人賺。

蕭博仁指出，一年400萬台灣人到大陸旅遊，只要五成是透過旅行社，以一人平均4萬元團費計算，政府少課了800億營業額的稅收。

許晉睿指出，政府愈是不讓國人前往大陸，反而讓民眾更想去，這是一般人的旅遊心態，「兩岸旅遊不斷劃紅線，到底有達到什麼目的？」