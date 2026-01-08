禁外國製無人機進口 美FCC豁免部分新型號至年底

美國聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission, FCC)7日表示，將部分新型外國製無人機和其關鍵零件的進口，從去年12月實施的全面進口禁令中豁免。

這個電信監管機構採納了五角大廈的建議，在2026年底前，豁免部分零件和無人機的進口限制。

這份允許進口的無人機清單包括來自法國無人飛機公司Parrot、挪威廠Teledyne FLIR、尼羅斯科技公司(Neros Technologies)、瑞士Wingtra、Auterion、ModalAI、Zepher Flight Labs和空境公司(AeroVironment)等公司的型號，進口許可將持續到2026年底。

廣告 廣告

美國聯邦傳播委員會還表示，已批准了一份進口無人機關鍵零件清單，這些零件由包括輝達(Nvidia)、ModalAI、松下(Panasonic)、索尼(Sony)、三星(Samsung)和方舟電子(ARK Electronics)等公司生產。

FCC上個月宣佈，將所有外國製無人機和關鍵零件列入「涵蓋名單」(Covered List)。這意味著中國大疆(DJI)、道通(Autel)和其他外國無人機公司將無法獲得FCC的必要批准，從而無法在美國販售新型無人機或關鍵零件，因其對美國國家安全構成不可接受的風險。

FCC上個月發佈的這項規定並未禁止進口、銷售或使用該機構先前批准的任何現有無人機型號，也不影響任何先前購買的無人機，消費者可以合法繼續使用任何他們先前購買的無人機。

FCC也表示，美國政府機構購買的新無人機不受此限制。在美國境外購買的「涵蓋名單」上的無人機，不得在美國境內操作。

多個團體對於FCC命令的範圍表示擔憂。美國黃豆協會(American Soybean Association)上個月表示，「在沒有國內製造的替代品的情況下，突然限制無人機的使用，可能會導致成本已面臨利潤微薄和市場不確定性的農民增加新的財務和營運負擔。」

由聯邦參議員韋克爾(Roger Wicker，或譯維克)領導的參議院軍事委員會14名共和黨議員，在一份聯合聲明中表示，川普「禁止從敵對國家進口無人機及其零件，以保護美國產業的作法是正確的」，並補充說，此舉爭取了時間「過渡到美國製造的無人機，並使我們能繼續與盟友和夥伴密切合作，建造小型無人機零件的自由市場供應鏈」。

總部設於中國的全球最大無人機製造商大疆，上個月批評了這項決定，指出美國超過1,800個州和地方執法與緊急應變機構中，超過80%都在使用大疆的技術展開無人機計畫。( 編輯:王志心)