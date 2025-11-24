禁婚擬放寬到四等親？ 醫師搖頭：生畸形兒機率恐飆

茂盛醫院院長李茂盛認為，將近親結婚限制從六等親放寬至四等親「萬萬不可」，除了有倫理問題，更可能增加畸形兒、先天疾病風險。（圖／茂盛醫院提供）

立法院法制局建議，將近親結婚限制從六等親放寬至四等親，研議修正民法限縮禁婚親等。不孕症治療權威醫師強調「萬萬不可」，近親通婚除了有倫理問題，寶寶更容易有先天疾病、畸形風險，進而增加健保負擔，優生學仍有其必要性。

我國民國87年修正民法，基於優生學考量，將旁系血親禁婚範圍訂為六親等以內。立法院法制局研析報告指出，近年多數國家皆立法縮小禁婚範圍，包括旁系血親禁婚不超出三親等，因此研議修正民法限縮禁婚親等，以符社會現況。

報告指出，現代社會家庭結構變遷，親戚關係日漸疏遠，年輕世代鮮少與親戚往來，可能在不知情的情況下誤觸近親禁婚規定，導致婚姻無效。隨著醫療科技進步，只要在孕期確實進行產檢，就可大幅降低產下罕病兒機率。

茂盛醫院院長李茂盛表示，立法院擬修法，將近親結婚限制從六等親放寬至四等親，是「萬萬不可」，除了有倫理問題，過去也發現，表兄妹間通婚生子，會出現很多畸形兒、先天疾病，對台灣社會不好，更會浪費健保資源。

李茂盛說，雖然現今有基因檢測，但也不是100％精準，萬一寶寶生下來有先天疾病，整個家庭也受影響，每個人都得不到幸福，「優生學有其必要」。

針對放寬是否有助減緩少子化？李茂盛認為，「一點幫助都沒有」，少子化的問題並不在近親通婚，而是政府應加強托育政策、補助計畫，鼓勵年輕人早婚等等。立法應該長遠、周全，而非變來變去，否則只會對台灣社會造成更多紛亂。

