禁婚放寬減緩少子化？不孕症名醫：萬萬不可

立法院法制局近日提出研析報告，建議我國民法的近親禁婚規定可考慮從現行「六親等」縮減至「四親等」，理由為現代社會家庭關係疏離，民眾與遠房親戚往來稀少，可能在不知情的情況下觸犯禁婚規定，導致婚姻無效。對此，醫師表示，「萬萬不可」近親通婚在臨床上大大增加基因突變的機率，導致畸形兒或先天性疾病。

立院擬修六等親內禁婚 改四等親內

台灣自民國87年修正民法後，基於優生學與公共衛生考量，將旁系血親禁婚範圍訂為六親等以內。不過，立法院法制局近日指出，國際間包括德國、日本、多數國家普遍將旁系血親禁婚範圍訂在三親等至四親等之間，建議台灣應研議修法以符現代社會現況。尤其，隨著醫療科技進步，只要孕期產檢確實執行，就能大幅降低罕病與先天疾病風險，因此現行六親等禁婚是否過度寬廣，值得再討論。

不過，醫界對於此建議反應強烈。不孕症治療權威、茂盛醫院院長李茂盛表示，放寬禁婚範圍是「萬萬不可」，從過去案例來看，表兄妹等近親通婚，在臨床上確實觀察到較高比例的畸形兒與先天疾病，不只衝擊家庭，也會增加台灣整體社會與健保的長期負擔。

醫：基因檢測非100%準確

李茂盛強調，即便現代有基因檢測，也不是100%準確，一旦孩子真的帶有先天性疾病，影響的是整個家庭的幸福。

李茂盛也反駁「禁婚放寬可減緩少子化」的說法。李茂盛認為，少子化的關鍵不在近親禁婚，而在於托育制度、經濟支撐、婚育誘因等政府政策，「近親能否通婚對少子化一點幫助都沒有」。更呼籲，立法應當長遠、周延，而非頻繁調整，否則恐造成更多社會混亂。