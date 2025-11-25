禁婚範圍要從六親等縮到四親等？名醫急喊「萬萬不可」：基因突變風險真不能賭

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

立法院法制局近日提出一份研析報告，建議我國民法的近親禁婚規定可從現行「六親等」縮減至「四親等」，理由是現代家庭結構鬆散，民眾與遠房親戚往來稀少，可能在「不知情」的情況下觸犯禁婚規定，導致婚姻無效。此提議一出，引發醫界強烈反彈，認為近親通婚在臨床上確實提升基因突變、先天疾病與畸形兒風險，「不能只看制度方便，忽略醫學現實。」

（示意圖/photoAC）

報告指出，台灣自民國87年修正民法後，基於優生學與公共衛生考量，將旁系血親禁婚範圍訂為六親等。然而多數國家（如德國、日本）普遍規範在三至四親等之間，法制局認為台灣或可參考國際做法，並評估是否因應現代社會調整規範。此外，報告也提到，隨著醫療科技進步，只要孕期產檢與相關檢測確實執行，罕病與先天疾病的風險能大幅降低，現行六親等是否「過度限縮」值得討論。

對此，以不孕症治療聞名的茂盛醫院院長李茂盛直言：「萬萬不可。」他強調，從臨床案例來看，表兄妹等近親結婚的下一代，畸形兒與先天性疾病比例確實較高，不僅衝擊家庭，也增加國家長期的健保與社福負擔。

李茂盛指出，即使現代有基因檢測，準確度仍非百分之百，一旦孩子真的出生就帶有先天疾病，整個家庭將面臨沉重壓力，「這不是靠科技就能完全避免的。」

至於放寬禁婚範圍是否能改善少子化問題，他也給出明確答案：「一點幫助都沒有。」他認為，少子化癥結在於托育制度、經濟壓力與婚育誘因，而不是近親能否通婚，「政策應著眼長遠，而不是頻繁微調基本規範，否則只會帶來更多社會混亂。」

