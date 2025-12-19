禁完抖音禁北斗？「利馬系統」癱瘓極音速武器 專家：掌握頻譜掌握戰場
政治中心／程正邦報導
當今地緣政治最令人戰慄的武器，莫過於速度超過五倍音速、連美國防空系統都難以百分之百攔截的「極音速飛彈」。然而，在砲火連天的烏克蘭戰場，這類尖端武器竟遭遇了意想不到的滑鐵盧。前幻象2000飛官高志榮19日在三立政論《新台派上線》揭密，烏克蘭特種部隊並非靠硬碰硬的防空砲火，而是透過一套名為「利馬系統」的電波干擾技術，成功讓俄羅斯的導航系統徹底「迷失自我」，甚至被迫在飛行中「聽起民謠」。
民族主義歌曲化作二進位：駭客部隊的電磁陷阱
極音速飛彈之所以難以防守，是因為其極速與變軌能力讓傳統攔截飛彈往往「追不上」。民進黨立委王義川在節目中指出，烏克蘭一支神祕的「守夜者部隊」開發出了怪招，他們不求擊落飛彈，而是透過強力干擾波，強行將偽造的座標訊號注入飛彈導航系統。這套系統被戲稱為「利馬系統」，主因是它能欺騙飛彈，讓彈頭誤以為自己身處幾萬公里外的祕魯首都利馬。
更令人嘖嘖稱奇的是其干擾手段。據報導，烏克蘭駭客將具有民族主義色彩的歌曲，例如《我們的父親是班德拉》等旋律，轉化為電腦底層的二進位碼，隨後將這些數據強行灌入俄羅斯飛彈的導航頻道。主持人李正皓對此笑稱，這簡直是數位時代的「蓋台技術」。
一旦飛彈接收到錯誤的座標原點，飛行路徑便會開始失控。王義川補充，根據圖表分析，飛彈只要被導引偏移三十八秒，誤差就會達到十三公尺；若飛行超過一百秒，誤差更會擴大至三十公尺以上。對於追求精準打擊的極音速武器而言，這點誤差足以讓任務徹底失敗。
從「匕首」飛彈看頻譜爭奪戰：前飛官解析技術門檻
這套戰法並非空穴來風。高志榮在節目中分析，俄羅斯的「匕首」極音速飛彈為了防止干擾，內部裝有八到十六組天線以接收格洛納斯（GLONASS）衛星訊號。然而，烏克蘭的技術已經從早期的「強力蓋台」進化到「深度滲入」。高志榮解釋，這種做法類似美國對GPS訊號的精確控制，能直接改寫敵方飛彈的定位數據，讓其在高速飛行中像無頭蒼蠅般亂竄。
高志榮指出，這種「軟殺」方式對台灣應對中共極音速威脅具有極高的參考價值。由於這類飛彈高度依賴衛星導引，誰能掌握頻譜，誰就能贏得戰場。他曾撰文建議，台灣作為資訊與硬體大國，完全有能力在電磁空間進行防禦，關鍵就在於對特定導航頻段的「預先佔領」與管理。
台灣反制新解方：禁「北斗」頻寬比禁抖音更有效？
針對兩岸可能的軍事衝突，高志榮在節目中提出一個大膽且具前瞻性的策略：頻譜管制。他建議政府應將中共「北斗衛星導航系統」所使用的頻率（約1200至1500MHz）在台灣地區定為「危險或軍用專屬頻段」，並開放給國內民間或軍方頻道大量使用。
這種做法的邏輯在於「佔滿頻道」。高志榮分析，一旦台灣上空的北斗頻率被在地訊號占據，中共飛彈過來時就無法接收精確定位，屆時敵方若被迫切換回美國控制的GPS系統，美方即可透過衛星端進行操控或降頻，讓飛彈準心全失。
李正皓形容這就像是「禁完抖音後禁北斗」，利用頻譜管理讓敵方尖端武器在台海上空「斷網」或「迷航」。高志榮強調，台海寬度有限，雖然干擾頻譜可能影響部分民航機導航，但現代民航機多具備慣性導航與航管雷達導引，安全無虞，卻能對敵方的極音速飛彈形成致命的電子護盾。
