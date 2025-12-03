禁宣傳中國房地產低迷 上海網信辦刪逾4萬則相關發文

路透社3日報導，中國上海市委網信辦2日表示，已經移除了數千則關於「唱衰樓市、歪曲解讀房產政策」的線上發文，正值中國房地產市場持續低迷。

自11月14日以來，包括類似Instagram的小紅書(RedNote)和影音分享平台「嗶哩嗶哩」(bilibili，俗稱B站)等社群媒體平台上，已有超過4萬則發文遭到移除。上海市委網信辦在11月14日與市房管局和市公安局網安總隊一起，展開了打擊行動。

自2021年以來，中國房地產持續低迷，許多建商無法償還債務、完成預售屋，打擊了消費者信心，並抑制了家庭支出。中國決策者一直在努力重振疲軟的房地產市場。

上海網信辦2日在其微信官方帳號上發文表示，此次持續數週的打擊行動，還導致超過7萬個房地產帳號和1,200個直播間被罰款。

在習近平領導時期，限制中國網路的所謂「防火長城」(Great Firewall)幾乎徹底扼殺了政治異議。近年來，北京的網路審查大軍反而加強壓制對中國經濟及其自COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情大流行以來成長放緩的批評。

最新的這次打擊行動也凸顯了當局的擔憂，害怕網路上對深陷泥淖的房地產業的恐慌或不滿情緒，可能導致對政府的更廣泛批評。

習近平上週在中共政治局一場集體學習上表示，當局要「敢於亮劍」，切斷網絡亂象背後的利益鏈和產業鏈。政治局是執政的共產黨做決策的機構之一。

這位中國領導人還補充說，應該利用人工智慧(artificial intelligence, AI)來加強網路空間治理。上海網信辦2日表示，已針對一些將AI生成的房地產圖片冒充為真實照片的帳號進行了查處。(編輯：陳士廉)