禁宰令明解封！滷肉飯、小籠包回來了 卓榮泰籲國人行動支持國產豬肉

台中爆發非洲豬瘟疫情後，歷經15天禁運禁宰等防疫作為，農業部昨宣布今天（6日）中午12點起正式開放活豬運輸，明天0時起解除禁宰與屠體。行政院長卓榮泰感謝所有中央和地方防疫人員及養豬業者，盼解封後國人一同為豬農度過生計上的難關，用實際行動支持國產豬肉，安心夠買豬肉、享用滷肉飯、小籠包、肉圓等台灣美食。

據行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰今在院會中裁示，現階段禁運禁載措施雖然解封，但防疫工作絕不能放鬆，中央和地方政府要合作，對可能的破口加以盤點、即時強化，也請各地方政府要確實督導轄內豬場，有效落實生物安全措施，自主通報疑似案例，唯有全國上下共同努力，才能杜絕非洲豬瘟，永續台灣養豬產業。

卓榮泰表示，台灣能夠持續保有優質且安全的豐富的美食文化，背後有很多的無名英雄，包括豬農、相關從業人員，這也是國人長期共同的努力結果，院長由衷感謝所有中央和地方防疫人員及養豬業者，這段時間日以繼夜的嚴謹把關，執行防疫、檢疫各項措施，守護國人食品安全。

卓榮泰提到，非洲豬瘟是只會感染豬隻的動物性疾病，從這個週末開始，國人可盡情走訪市場或夜市，安心夠買豬肉、享用滷肉飯、小籠包、肉圓等台灣美食，也希望國人一同為豬農度過生計上的難關，用實際行動支持國產豬肉，也期待台灣豬肉盡快重返國際市場。

農業部指出，豬瘟疫情爆發後，在中央及地方政府密切合作下，完成了全國養豬場、化製場、肉品市場與屠宰場的查訪、檢測及清消等工作，除了案例場外，全國沒有第2個案例，沒有疫情擴散的證據。為協助產業平穩復原，除了在禁運禁宰期間提出一級生產鏈相關業者補助方案；在解禁後啟動毛豬產銷調節方案，雙管齊下以維持市場供需平衡、穩定豬肉價格並兼顧民生需求。

為協助受因應非洲豬瘟禁運禁宰影響之養豬產業鏈應對短期資金壓力，農業部說明，他們已整合經濟部及環境部等相關資源，提供包括飼料差額補助、清運油資補助、營運損失補貼及專案農貸利息補貼等多項協助措施，減低一級生產鏈從業人員如養豬農民、傳統肉攤、毛豬承銷人及肉品市場損失。

此外，農業部提出毛豬產銷調節方案，自11月1日起至明年3月底止，每周召開調配會議，透過滾動式調配與協商機制維持毛豬上市秩序，依市場供需及產業意見議定每日上市頭數；若供給量超出市場承受範圍，將採抽籤登記制並設優先出豬規則，確保公平秩序出豬。

農業部補充，為引導養豬戶有序出豬及強化通路整合，農業部推動「共同運銷出豬獎勵措施」，鼓勵農民透過合作社或農會體系共同運銷，產銷調節期間免收手續費，並由GPS追蹤運輸車輛以確保流向透明。除穩定供應外，農業部並規劃強化國產豬肉行銷，推廣品牌化與多元銷售通路，提振消費信心。



