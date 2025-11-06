禁宰令解封 彰化限量2400頭 豬隻超額進場將「加倍扣除」

禁宰令即將解除，傳統市場已有部分豬肉攤商提早在今天就開始整理攤位，準備迎接明天開市。（葉靜美攝）

國內爆發首例非洲豬瘟後，中央祭出禁宰令，禁宰令將在7日解禁，為避免大量豬隻湧入市場造成豬價崩盤，中央也進行數量調控，彰化調控數量為2400隻，彰化肉品市場表示，已一一電話通知各豬場出豬數量務必遵照調配頭數進場，若有違規者，將給予「加倍扣除」懲罰。

彰化肉品市場總經理陳國興表示，按往例每天都會事先讓豬農登記送來肉品市場拍賣的數量，以避免送來的豬隻數量波動過大，豬農原本登記明天的數量高達3350隻，但為配合農業部的調配數量2400隻，已進行減量管控，並已一一電話通知各豬場出豬數量務必遵照調配頭數進場。

對於若明天豬農未遵照調配數量出豬而造成爆大量，陳國興強調，一旦有增加的數量，因應豬隻只進不出的禁令，一律留到尾盤拍賣，另將對該豬場進行「加倍扣除」懲罰，即此次多一隻，下次送到豬肉品市場拍賣時，豬隻數量就必需減少2隻，他呼籲，這是為了穩定市場價格，請豬農一定要共同遵守遊戲規則。

在防疫部分，肉品市場也不敢輕忽，陳國興說，除進場豬隻一律只進不出外，肉品市場每天兩次會在場區、場外及聯外道路進行消毒外，動防所也會派員隔天進行一次消毒，另還有農業部防檢署中區分署也會派員督導強化清消。

此外，陳國興表示，對於進場豬隻，將進行抽驗，一旦有豬隻死亡，除送化製場，也會送採驗；由於以往彰化每日送往肉品市場豬隻數量約在1800至2000隻，明天將迎來2400隻，陳國興說，人力上沒有問題，另有民眾憂心豬隻因禁宰可能過胖影響屠宰，陳國興也說並不影響。

