禁宰令解除！ 卓榮泰籲買爆國產豬、助豬農度難關

禁宰令解除，卓榮泰（中）期盼國人週末起盡情採買並享用各式豬肉美食小吃，以實際行動支持國產豬肉。（圖：行政院提供）

行政院會今天（6日）聽取農業部報告因應非洲豬瘟解除禁宰禁運後的產銷調節與輔導作為，院長卓榮泰要求相關單位在7日正式恢復交易前務必確保肉品從屠宰、運輸到市場販售過程的衛生和安全；也期盼國人週末起盡情採買並享用各式豬肉美食小吃，以實際行動支持國產豬肉；也期待台灣豬肉早日重返國際市場。

農業部指出，因應非洲豬瘟疫情從10月22日起全國實施豬隻禁運禁宰15天，已經在今天（6日）中午12點起恢復活豬運載；明天（7日）凌晨0點起恢復拍賣、屠宰及屠體運輸。在中央和地方政府密切合作下，完成全國養豬場、化製場、肉品市場與屠宰場的查訪、檢測及清消工作，除了案例場外，全國並沒有出現第二起案例，也沒有疫情擴散的證據。為協助產業平穩復原，除了在禁運禁宰期間對相關業者的補助方案之外，解禁後也將啟動毛豬產銷調節方案，雙管齊下，維持市場供需平衡、穩定豬肉價格並兼顧民生需求。

為協助受禁運禁宰影響的養豬產業鏈應對短期資金壓力，農業部整合經濟部及環境部等相關資源，提供包括飼料差額補助、清運油資補助、營運損失補貼及專案農貸利息補貼等多項協助措施，減低一級生產鏈從業人員例如豬農、傳統肉攤、承銷人及肉品市場損失。

此外，從11月1日到明年3月底，農業部也提出毛豬產銷調節方案，每周召開調配會議，透過滾動式調配與協商機制維持毛豬上市秩序，依市場供需及產業意見議定每天上市頭數；一旦供給量超出市場承受範圍，將採抽籤登記方式、並設立優先出豬規則，確保公平秩序。

卓榮泰裁示准予備查，強調台灣能持續保有優質且安全的國產豬肉及豐富的美食文化，背後有很多無名英雄，包括豬農、相關從業及防疫人員，這也是國人共同努力的成果。他由衷感謝所有中央與地方的防疫人員，以及養豬業者，這段期間以來日以繼夜地嚴謹把關、執行防疫、檢疫與各項安全措施，共同守護臺灣的養豬產業，守護國人食品安全。

卓榮泰也再次對國人強調，非洲豬瘟是一種「只會感染豬隻」的動物性疾病。從本周末起，我們又可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、享用包括滷肉飯、肉圓和小籠包等各種台灣豬肉美食，也希望國人能一起幫豬農度過生計上的難關，用實際行動來支持國產豬肉，也期待台灣豬肉能早日重返國際市場。（張柏仲報導）