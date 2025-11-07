禁宰令解除！ 台東養豬戶：多養十五天胖廿公斤

禁令解除，豬隻開始運到拍賣市場交易，多養了十多天，也胖了二十公斤上下。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

活豬禁運禁宰令解除，台東地區養豬戶七日一早開始運豬到肉品市場拍賣，由於多養了十多天，毛豬重量從大約從一百公斤，增加到一百二十公斤左右，養豬戶說，價格由拍賣市場決定。

載運豬隻的貨車一早就來到養豬場，為防疫更加完善，車子進入前輪胎會沾上石灰，司機再用消毒水進行整車消毒，再運到拍賣市場。

台東豬肉工會理事長彭郁淳說，中午拍賣過後，傍晚左右餐廳和消費就能在市場買到溫體豬肉，讓豬肉恢復正常交易。

縣府農業處指出，雖然豬隻禁宰令開放，但台東自主防疫仍延期到十一月二十六日，以前有台糖和卜峰公司等運銷台東，現在禁止外縣市的豬進入肉品市場拍賣和屠宰，主要目的是避免外縣市有感染的豬進入台東的拍賣市場，交叉感染影響到其他豬農，保護台東豬農及消費者的健康。