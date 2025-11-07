禁宰令解除！「這行業」正式重出江湖 大批豬販急排隊

記者古芙仙、潘建任、徐士庭／高雄報導

7日開始開放豬隻屠宰、拍賣，在高雄鳳山肉品市場外，也有個特殊的行業，就是幫人磨刀的攤販，跟著禁宰令一起休了15天的無薪假，終於可以出來擺攤，磨刀攤販一早就很忙！許多豬販來拍賣豬順便磨刀，攤販說平常1天至少可以賺1千元，好久沒做生意，今日工作立刻爆量！

還有數把刀在等待磨製。

磨刀石冒出陣陣火花，攤販一把矮椅子坐在肉品市場大門口就地開工，手上俐落動作停不下來，看看地上還有10多把刀，等著她來磨。

磨刀攤販：「我們休息15天今天才比較多，十幾天都沒有磨，他們今天都一起來，我就很忙。」

豬隻恢復屠宰，鳳山肉品市場一早就人聲鼎沸，磨刀這個特殊行業也跟著出來做生意，攤販阿姨說，跟著放了15天無薪假，今日一來生意爆量，來拍賣豬隻的豬販，都把這10多天來沒用上的刀全部拿來磨。

攤販直接坐在肉品市場大門口磨刀。

豬販：「怕人很多要等很久，我就想說先磨個6把。」

豬販：「每天在切在切，切有油它就不會生鏽，那你15天你一定要磨。」

豬販說，以前天天殺豬，刀子上都會沾油，一天不磨感覺不利也會生鏽，刀具種類也很多，像是前頭尖尖的殺豬刀、比較大把的砍骨刀，還有小把的剃骨去皮刀，殺一隻豬要用上的刀不少。

磨刀攤販：「它有分粗的、中的跟細的。」

根據功能還要換上不同粗細的磨刀石，阿姨做這行已經幾十年，過去每天至少磨20把賺1千元，這次碰上豬瘟疫情，停業這麼久，也是另類受災戶。

阿姨做磨刀這行已經十幾年。

豬販：「我們買一買出來她就磨好，我們就順便帶走。」

許多豬販都習慣進拍賣場前把刀給阿姨，等完成交易離開時，刀也磨好了，這次豬豬出國10多天，終於回歸磨刀這項附屬產業，也跟著市場回歸。

