禁宰令解除！阿璋肉圓終回歸 開市優惠加碼「買10送2」

隨著非洲豬瘟禁宰令解除，彰化知名肉圓老店「阿璋肉圓」與「阿三肉圓」今（8）日上午恢復營業，阿璋老闆施明裕宣布，為了感謝老顧客的支持，首日推出「外帶買10送2」優惠，並使用最新鮮的溫體豬後腿肉製作，吸引大批饕客排隊搶購。

阿璋肉圓店門尚未開，門口就已經聚集不少等待的民眾。（示意圖／中天新聞）

非洲豬瘟中央災害應變中心自11月6日起開放活豬運輸，7日起恢復拍賣與屠宰，使得依賴溫體豬肉的傳統小吃店終於可以重新營業。施明裕表示，肉品市場昨天恢復交易後，他立刻向供應商調貨，「顧客都抱怨憋太多天沒吃到肉圓，自己也盼了很久」。

今天一早，阿璋肉圓店門尚未開，門口就已經聚集不少等待的民眾。施明裕透露，為了回饋顧客長期等待，今天特別加大備貨量，將原本「外帶買10送1」優惠升級為「外帶買10送2」，希望大家都能品嚐到新鮮肉圓的美味。施老闆強調，所有肉圓都採用溫體豬後腿肉製作，確保口感鮮美，「歡迎大家來彰化吃肉圓！」

阿三肉圓於今日上午10時30分同步重新營業。（圖／翻攝自臉書／阿三肉圓）

此外，同樣受禁宰令影響的「阿三肉圓」，因每日使用手工切丁的溫體豬後腿肉，無法以冷凍豬肉替代，短暫停業兩週後，於今日上午10時30分重新開店，同樣吸引大批排隊人潮，老顧客終於又能品嚐到久違的美味。

