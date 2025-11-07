禁宰令解除！15天胖8公斤 雲林肉品市場首隻毛豬成交價曝

雲林肉品市場今恢復毛豬拍賣，開盤1公斤99.6元 。（圖／雲林肉品市場公司提供）

全台各縣市肉品市場今（7日）解除禁令，開放拍賣、屠宰，全台最大養豬縣雲林肉品市場提前1小時於上午8點40分開拍，第1隻毛豬以99.6元開盤，肉品市場總經理黃加安表示，豬價相對穩定。 禁宰15天來，豬隻平均增重7、8公斤，稍微重一些但還好。

今日起恢復活豬拍賣、屠宰及屠體運輸，雲林肉品市場原本拍賣量約2500頭，配合農業部要求增加10％交易頭數，今天將開拍2650頭豬。

雲林肉品市場早上8點40分開拍，第一頭豬約132公斤，以1公斤99.6元拍出。

總經理黃加安表示，價格看起與10月22號疫情爆發之前差不多，可說是相對穩定，感謝豬農朋友可以秩序出豬。豬農已經15天沒有收入，壓力真的是蠻大，所幸今天早上交易情形滿熱絡。

黃加安指出，禁運、禁宰這15天，豬隻平均重量比以往多出7至8公斤，比起價格最好的120公斤而言，130公斤的規格豬還算可以，價格也平穩，豬農有利潤。

