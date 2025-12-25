禁宰期多出39萬頭毛豬已去化逾30萬 農業部評估春節後提早退場

內毛豬拍賣恢復近2個月，規格外大豬逐步消化，豬價維持相對平穩。（圖／報系資料照）

國內日前出現首例非洲豬瘟疫情，中央迅速啟動高強度防疫圍堵措施，疫情控制在單一養豬場內，並於11月7日後陸續恢復毛豬拍賣與屠宰。為避免短時間大量出豬衝擊市場價格，農業部採取「秩序出豬」措施，原規劃實施至2026年3月底。不過，隨著多出的毛豬已大幅消化，農業部評估，相關措施有望在明年春節後提早退場。

此次疫情源於台中梧棲一處養豬場，因未落實蒸煮廚餘管理，於10月22日爆發非洲豬瘟。非洲豬瘟中央災害應變中心隨即啟動為期15天的禁運、禁宰措施。由於疫情未擴散至其他場域，相關限制於11月7日解除，但也導致市場短期內累積約39萬頭毛豬等待去化。

廣告 廣告

為穩定豬價，農業部畜牧司規劃秩序出豬作法，包括開市期間每日出豬量不超過3萬頭，並透過登記、抽籤方式控管供給，同時協調冷凍廠擴大收購規格外毛豬，以分散市場壓力。依農業部統計，市場恢復拍賣近2個月以來，毛豬平均拍賣體重已由初期的134公斤，逐步下降至約130公斤。

根據《自由時報》報導，中華民國養豬協會理事長潘連周表示，去年同期毛豬平均拍賣體重約128公斤，目前規格外的大豬已接近完全消化，豬價維持相對平穩，規格毛豬拍賣均價每公斤皆在90元以上。他估算，自開市以來，禁宰期間多出的毛豬至少已去化30萬頭。

不過，潘連周也指出，冷凍廠庫存空間逐漸滿載，未來一段時間豬價仍可能出現波動，期盼冷凍公會、肉品公會共同協助調節市場，也呼籲國內食品加工業者多使用國產豬肉，以支撐內需。對此，農業部畜牧司司長李宜謙表示，目前整體供銷調配順暢，冷凍廠也持續協助處理規格外毛豬。由於先前疫情期間冷凍庫存已大幅清空，加上春節向來是國內豬肉需求最旺盛的時期，業者備貨需求增加，整體豬價仍有望維持穩定。

他指出，市場上目前仍有部分體重超過130公斤的毛豬，將視出豬進度與節慶需求，在農曆年後評估是否提早結束秩序出豬措施。針對外界猜測12月後豬價趨穩，是否與進口豬肉變化有關，李宜謙與潘連周均表示，與西班牙疫情並無直接關聯，因進口豬肉多用於加工市場，與國產豬的銷售結構不同，國內豬價穩定的關鍵仍在於秩序出豬的調控效果。

至於西班牙豬肉進口情況，防檢署說明，所有進口豬肉均採逐批檢疫，我國已規定11月29日後裝船的西班牙豬肉不得輸入。由於海運船期通常超過40天，目前通關的西班牙豬肉皆為禁令發布前已裝船的貨品，預估最快1月後，將不再有西班牙豬肉通關。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

割頸案乾哥無悔意！法官竟稱「可孝順死者家屬」 父嘆：別來殺我們就偷笑了

割頸案被害者父崩潰痛哭惹網淚！ 捐款專戶「還沒達標」倒數6天截止

I人年度社死日！全場Gogoro一起唱叮叮噹 車主崩潰：趕快催油門