禁宰期多39萬頭毛豬消化逾30萬 農業部評估春節後提早結束秩序出豬

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內爆發首例非洲豬瘟疫情後，中央採高強度圍堵措施，疫情僅限單一案場，並於11月7日後恢復拍賣與屠宰，為穩定豬價，採秩序出豬到2026年3月底，隨大豬已陸續消化，且評估春節需求加大，農業部畜牧司表示，會試市場狀況評估秩序出豬措施是否於農曆年後提早結束。

台中梧棲養豬場因未落實蒸煮廚餘於10月22日爆發疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心採15天禁運禁宰措施，隨疫情僅在該案場，於11月7日恢復毛豬拍賣，農業部畜牧司評估禁運禁宰期間國內多出約39萬頭毛豬，為穩定豬價，採開市期間每日出豬量不可多於3萬頭、登記抽籤等秩序出豬方式，也請冷凍廠擴大抓豬。

目前市場恢復拍賣已將近2個月，依農業部統計，毛豬平均拍賣重量從一開始平均134公斤已下降到約130公斤，中華民國養豬協會理事長潘連周表示，去年同期的毛豬平均拍賣體重約128公斤，目前規格外的大豬已幾乎快消化完畢，目前豬價也相對平穩，規格毛豬拍賣均價每公斤都有90元以上，他估算，從開市後迄今，多出的毛豬應已至少消化30萬頭，但也坦言，擔憂冷凍廠倉庫逐漸滿載，下個月豬價恐有波動，盼冷凍公會、肉品公會一同助豬價穩定，也希望國內的食品加工廠多用國產豬肉。

農業部畜牧司司長李宜謙則表示，目前豬價供銷調配順暢，冷凍廠也持續協助處理規格外的大豬，因之前疫情禁運禁宰期間許多冷凍廠的倉庫都已清空，因此冷凍廠透過採購國產豬回補，加上國內豬肉需求最旺盛的春節將屆，廠商也需要備貨，認為豬價仍有望維持穩定，目前市場仍有部分130公斤以上的大豬，隨出豬順利與節日需求，會於春節後評估秩序出豬措施是否提早退場。

隨我國豬價於12月後更穩定，部分人士猜測是否因占我國進口豬肉第2大國的西班牙爆發疫情有關，李宜謙與潘連周都認為並無關聯，因進口豬肉與國產豬的市場不同，進口豬多用於加工，台灣豬豬價穩定關鍵還是在於秩序出豬；針對目前仍有西班牙豬肉通關，防檢署組長高黃霖說明，所有進口豬肉都採取逐批檢疫，我國規定是自11月29日後裝船櫃的西班牙豬肉不可再輸入，因西班牙豬肉多是走海運，船期通常要40天以上，目前通關的西班牙豬肉都是禁令發布前就上船櫃，預估1月後就不再有西班牙豬肉通關。

