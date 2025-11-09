禁宰禁運令解除！花蓮開拍第一天「成交483頭毛豬」3項地方補助也出爐

[FTNN新聞網]蕭廷芬／綜合報導

中央自今（7）日零時起全面解除非洲豬瘟防疫「禁宰、禁運」措施，全台毛豬拍賣、屠宰及零售市場同步恢復運作。花蓮縣肉品市場下午率先開拍，交易順利、價格穩定，平均每公斤101.09元、每頭平均重量143.79公斤，共成交483頭，與禁運前的101.38元幾乎持平，顯示市場信心已逐步回升。

花蓮縣肉品市場下午率先開拍，每頭平均重量143.79公斤，共成交483頭。（圖／花蓮縣政府）

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝縣內養豬農戶、肉商與運輸業者在防疫期間全力配合，讓花蓮成為首批恢復拍賣的縣市之一，也展現豬肉產銷體系的韌性與效率。縣府將持續關注中央補助進度，同時啟動地方支援方案，協助業者穩定營運。

廣告 廣告

縣府農業處長陳淑雯說明，地方補助將聚焦三大方向：一是補助供銷雙方拍賣市場管理費千分之二十、為期15天；二是補助縣內運豬車輛每台1.5至2萬元；三是針對禁運期間被迫停業、且未納入中央補助的傳統肉攤業者提供補助，彌補營業損失。補助原則將避免與中央重複，並優先協助受損最嚴重的族群。

更多FTNN新聞網報導

非洲豬瘟延燒！梧棲養豬場28隻豬流入「這5縣市」最遠賣到新北

豬肉解禁了！非洲豬瘟疫情受控「明天12點解禁運輸」11/7開放屠宰、批發交易

嘉義市率全台之先！豬肉攤租金全免一月 黃敏惠：防疫與民生並

