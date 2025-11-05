禁宰禁運解封 豬農鬆一口氣籲保障權益降損失

（中央社彰化縣5日綜合報導）農業部今天宣布活豬禁宰禁運6日中午12時起分2階段解封，中南部豬農鬆了一口氣，但擔心豬隻體重太重、瘦肉率下降，影響拍賣價格，希望政府能有效協助調節及紓解數量，降低損失。

台中發生全台首例非洲豬瘟，全台活豬禁運宰至明天中午12時解除，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季今天下午宣布，活豬明天中午12時以後可以載運，7日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。

台中市林姓豬農表示，因禁運禁宰政策，各豬場的豬都多養15天，豬隻相較以往變得更大隻，憂心進到拍賣市場，豬隻拍賣價格會變不好。

廣告 廣告

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，禁宰禁運15天，豬農都有豬太多的壓力，政府有進行總量管制，希望紓解每戶豬農豬隻數量，又讓大家能出豬；至於目前多數豬農擔心價格受影響，農業部相關緊急應變機制應不會讓價格差太多。

台南市養豬協進會理事長曾勝誠告訴中央社記者，禁運禁宰即將分階段解封，對豬農來說雖是好消息，但接下來「可以輕鬆、不能放鬆」，還有很多挑戰需要面對，首先就是這段時間無法正常出豬，解封後馬上就有大量豬隻排隊進入拍賣市場，恐會出現搶著賣的情形。

曾勝誠表示，一般體重超過120公斤的豬瘦肉率會降低，因此價格較差，禁宰至今豬場內超重豬隻比例提高，恐怕造成拍賣價格雪上加霜，希望農業部能協助確實保障豬農權益，降低損失。

台中市豬肉攤老闆鄭茂祥透過直播聽到豬隻解封後開心極了，他說，15天無法開市營運，損失很大，政府雖然有提供補助，仍抵不過營運損失，今天宣布解禁，但消費者要在市面買到溫體豬肉，最快得等到週六白天，他在等待正式營運前，已將攤位都依政府政策完成清消。

對於是否擔心豬隻一起上市會供過於求，鄭茂祥說，政府應會做好管控，供應量不會有太大波動，預估豬價跟疫情前不會太大差距；為保障豬肉品質，他建議政府可加強產銷履歷產品，也期待國內不要再發生疫情。

嘉義縣水上鄉林姓豬肉零售業者說，終於可以再賣豬肉來維持生計，禁宰後，他賣沒幾天庫存就沒了，這陣子都在休息；至於政府要補助攤販沒營業的錢，他建議政府應按照每名攤販實際進豬肉的量補助。

台南龍姓餐飲業者表示，店裡無法使用冷凍豬肉的品項因原料斷貨已停賣好幾天，配合的上游批發商手中冷凍肉品也見底，可以預料解封後不管是大盤、中盤、小盤肉商，都會面對客戶搶買情況，也許拍賣市場豬價會降一些，但豬肉價格大概頂多回到禁令前水準，不至於崩盤。（編輯：陳清芳）1141105