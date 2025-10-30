「禁宰禁運」補貼出爐！ 豬農飼料每頭810元、肉攤停業損失3萬

農業部今（30）宣布多項補助措施，針對禁運禁宰期間受影響的養豬農民，補貼飼料費每頭810元、傳統肉攤每攤3萬元等，並設置專線服務窗口。（示意圖，非案場豬隻：李河錫攝）

國內爆發非洲豬瘟疫情，重創豬肉上中下游供應鏈，從豬農、屠宰場、肉攤到小吃餐飲業者都受衝擊！農業部今（30）日宣布多項補助措施，包括針對禁運禁宰期間受影響的養豬農民，補貼飼料費每頭810元、傳統肉攤停業損失每攤3萬元、肉品市場租金收入損失每場最高20萬元等，並設置專線服務窗口。

農業部長陳駿季今日在行政院會後記者會表示，補助預算規模初估近11億元，影響人數多達6.2萬至6.4萬人，因部分行政作業程序尚待完備，盡可能在下周一起接受申請。

因應非洲豬瘟防疫，中央宣布自10月23日至11月6日，實施為期15天的「禁運禁宰」措施，行政院會今拍板產業補助措施，為減輕產業衝擊，針對養豬農民、屠宰場、肉品市場、傳統肉攤等第一線業者，祭出多項補助與金融協助方案。

根據農業部規劃，在禁用廚餘期間，每頭豬轉用飼料餵食，補助300元差額，協助清運的油資補助，依據養豬場規模補助8,000到1.8萬元；在禁運禁宰期間，豬農飼料補貼每頭810元；肉品市場的租金及營運損失，每場最高補助20萬元；毛豬承銷人暫停業務的部分，每人給予1.5萬元；屠宰場是用豬隻原本屠宰的數量，每頭補貼280元。

同時，農業部啟動「金融支持方案」，依法登記之養豬場、屠宰場負責人及相關農民組織可申請新貸，享6個月利息補貼，上限1％；舊貸可申請展延6個月本金，補貼期間免收保證手續費。