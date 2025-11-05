禁宰衝擊 豬農憂肥豬拉低肉價

台中養豬協會總幹事楊駿杰表示，中央宣布解封後，豬農最擔心的問題才正要顯現，因為15天禁宰期對市場的衝擊很大，全台豬肉市場恐有大幅波動，豬農也反映最怕價格跳樓式的下降。

我國歷經14天的非洲豬瘟疫情，5日達成清零目標，中央災害應變中心宣布6日中午12時起開放活體豬隻運載、7日恢復拍賣、屠宰及屠體運送。

楊駿杰說明，目前較擔心的還有自衛防疫，所以持續向各養豬場宣導生物安全，呼籲大家一定要把自己的生命財產顧好；出豬部分則較不擔心，因為原有通路及拍賣市場等已經固定了，只要穩定出豬，對豬農影響不會很大，希望中央將超重的豬隻直接予以凍存，避免進入市場影響到價格外，也能減少15天沒銷售出去豬隻的庫存量，減輕豬農壓力。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝說，目前隱憂是禁宰多天，很多豬都「養過頭」，超過市場標準，成豬理想重量是85到125公斤，超過重量價格會被扣1到2成。豬農擔心大量出豬，價格可能會被拉下來。

養豬協會理事長潘連周對解封後的買氣則相當樂觀，他說，非洲豬瘟不同於口蹄疫擴散全台，政府也多次強調非人畜共通，相信民眾不會對國產豬有擔憂，現在就已有許多小吃攤等著要搶購豬肉。

潘連周表示，豬隻的上市已透過農業協調相關產業公會，維持秩序出豬、登記拍賣形式進行，因此能夠確保每日的供應不會爆量，預估每公斤豬肉平均價格約會落在95元，與疫情爆發前的95至100元區間相差不大，相信在農業部控管下，價格能如預期不產生劇烈波動，而這對農民來說，就是最好的補貼。

潘連周強調，「禁止廚餘養豬」就是讓台灣養豬產業能夠永續發展的最佳政策，且高達9成以上養豬戶認同禁止廚餘養豬，期待農業部持續針對廚餘養豬場展開相關轉型工作，達成多數豬農的期待，也守護我國養豬產業。