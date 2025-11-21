禁宰解除半月 豬價跌破90元

我國因為傳出非洲豬瘟首個案場，農業部隨即宣布豬隻禁運禁宰15天，導致上看39萬頭的「塞豬」，農業部11月6日中午起解除活豬運輸禁令，解禁後目前每日運至拍賣市場毛豬頭數約2萬5000頭，較平時供應的2萬頭左右多出約4000餘頭，本周價格則維持在87元至91元之間。中華民國養豬協會理事長潘連周說，目前價格已十分逼近成本價，部分豬農甚至賠錢，希望拍賣價格至少能維持在每公斤95元以上，才能讓豬農維持一定收益。

根據畜產行情資訊網統計，7日凌晨零時起拍賣、屠宰禁令解除後，豬價一度達每公斤111.92元；但隨著部分庫存已滿足、需求趨緩，價格已跌至約90元左右，本周更進一步下探每公斤87元，而冷凍工廠近日從拍賣市場每天都買走5000多頭豬，也是價格能夠維持一定水準的重要原因之一。

農業部畜牧司長李宜謙認為，本周價格一度下探，但21日價格已漸回穩、規格豬每公斤回升至89.24元，「農民沒有虧損、消費者也能接受」，由於今天拍賣市場量能會降低，預估毛豬價格仍會維持一定水準。

對於農業部是否針對冷凍工廠購買毛豬祭出獎勵，導致冷凍工廠進場購買意願增加？李宜謙說，目前仍未對冷凍工廠祭出補助，冷凍工廠購買毛豬主要仍是為了填補15天沒豬可買的空缺倉儲之外，同時也要備貨，以供應明年農曆春節加工之用，「都是因為市場需求所致」，而且冷凍場也不希望豬價太低，若是價格進一步下探，下游通路勢必會以此為由再度砍價。