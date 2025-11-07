禁宰豬肉終於解禁！民進黨立委大啖肉燥飯、焢肉飯：盧媽媽把豬還回來了

記者楊士誼／台北報導

豬肉解禁，民進黨團一早也買了肉燥飯、焢肉飯在立院議場前大啖美食，表態力挺台灣豬。（圖／記者楊士誼攝影）

非洲豬瘟疫情得到控制，全國經過15天的豬肉禁運、禁宰與一連串防疫措施後，農業部6日宣布陸續解禁活體豬的運載及屠宰。民進黨立院黨團多名立委今（7）日一早也買了肉燥飯、焢肉飯在立院議場前大啖美食，表態力挺台灣豬，立委鍾佳濱、賴瑞隆更讚聲「這豬多養十五天，真的變比較肥了」。鍾佳濱也表示，「盧媽媽道歉了，豬還回來了」，但該做的司法調查仍一定要追究到底。

民進黨立委鍾佳濱、賴瑞隆、吳思瑤、陳培瑜與林月琴一早拿著肉燥飯和炕肉飯，現身立院議場表態支持台灣豬。鍾佳濱表示，終於「盧媽媽道歉了，豬還回來了」。他表示，今天是立冬，傳統上要進補，而進補無非就是吃薑母鴨、麻油雞、羊肉爐，但今年黨團要鼓勵大家愛吃台灣豬。他指出，黨團不只帶來肉燥飯，還有焢肉飯，而鍾佳濱、賴瑞隆也盛讚「這豬多養十五天，真的變比較肥了」。

鍾佳濱強調，雖然很開心豬回來了，但是接續的司法調查一定要追究到底，讓豬農損失慘重、民眾兩週沒豬可吃，到底是哪個環節螺絲掉滿地？他表示，雖然台中市府已經做出必要的行政處分，但後續檢調還有中央主管機關，對於此次非洲豬瘟疫情雖然及早阻止擴散，但還是要找出問題的癥結，對負責人提出司法咎責。

鍾佳濱也透露，店家和他們表示這些豬肉絕對是溫體豬，而非冷凍豬，更當場問記者們「要不要吃看看？」一旁的吳思瑤也表示，吃起來真的很新鮮，而鍾佳濱一早在黨團群組的第一篇發文就是「黨團的早午餐是豬肉早餐」，黨團也歡呼一陣。

