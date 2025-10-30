禁宰、禁運防堵豬瘟延燒！ 花蓮扁食名店受衝擊「今日起休店」

即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導

台中市某養豬場日前爆發非洲豬瘟，因此農業部在本（10）月22日召開記者會說明，並宣布全台禁宰、禁運5日，26日宣布再延長10日。因此全台使用豬肉作為原料的餐廳及小吃攤，也備受影響，花蓮名店「金森扁食」的老闆李傑森今（30）日受訪時就表示，受到豬瘟影響，只能暫時營業到今天，並預計休息到下（11）月7日，盼盡快恢復正常供貨。

豬瘟疫情延燒，為防堵疫情擴散，農業部宣布全台禁宰、禁運豬隻至11月6日，影響全台餐飲業，就連花蓮名產扁食也受到衝擊。

花蓮名店「金森扁食」的老闆李傑森受訪時指出，他們家的扁食堅持用新鮮溫體豬製作成餡料，並且每天手工現包；但如今卻受到豬瘟疫情的影響，無法進貨新鮮豬肉，因此只能暫時先營業到今日，預計將休息到下月7號，並在8號恢復營業。

李傑森強調，雖然豬肉餡可以用冷凍豬肉替代，但口感還是差了一截，「扁食、肉餡都講究現宰現做」；他直言，雖然停業造成這幾天不小的損失，但店家也只能配合政府防疫，「希望能盡快恢復豬肉及扁食的正常供貨。」

