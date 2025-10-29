禁宰15天！基隆攤販豬肉庫存不夠 急向外縣市調貨

15天的豬肉禁宰令，讓不少攤商頭痛。 （圖／東森新聞）





15天的豬肉禁宰令，讓不少攤商頭痛，畢竟現在許多攤上庫存不夠，基隆有些店家向外縣市緊急調貨，也有人乾脆暫時關門休息。反觀東部地區像是台東則是自主防疫延長到11/26，希望能守住最後一道防線。

麵皮內裹滿豬肉餡，放進蒸籠裡，蒸幾分鐘後熱騰騰的燒賣就出爐了。這裡是基隆孝三路美食街，由於頒布豬隻禁宰15天，讓業者相當頭痛，畢竟店內豬肉存量剩下3-5天，但豬肉一天用量就要20-30斤左右，不得以只能向外縣市努力調貨。

基隆小吃攤販：「我們馬上問我們網路上的朋友，還有一些廠商，我們大概找了半天左右去台北，要到我們20斤的排骨。」另一間經營將近70年的大腸圈，也只剩下三天用量，業者撐不下去只能暫時關店休息。

基隆小吃攤販：「外面的貨，現在沒有這麼好找，因為他們現在也沒有殺豬啊，沒辦法不好找。」就連基隆廟口商圈，也有好幾間店沒豬肉可賣關門休息。

基隆廟口業者：「（明天還有嗎），沒有了都沒有了休息了，（差不多會休幾天），就10天啊不是說再延10天嗎。」鏡頭轉到宜蘭，同樣豬肉不夠用，知名的控肉店肉羹店通通都暫時歇業，宜蘭原本打算延長，禁止外縣市豬隻進入，但緊急喊卡。

業者；「防疫的立場，我們是希望延到月底，可是我們宜蘭比較特殊的是我們本身的豬量不夠，現在非常時期不讓它（外縣市）來支援，以後怕說我們要人家支援，人家不來了嘛。」

但台東已經率先宣布，將自主防疫延長至11/26，目前台東縣每年養豬數量，大約五萬多頭，足以供應全縣需求，縣府後續也會針對防疫情況，進行滾動式調整。