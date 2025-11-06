禁宰15天「累積3萬頭豬」 雲林肉品市場「提前1小時開賣」3個月才能消化完

豬肉攤商也準備開賣溫體豬肉。資料照片。李政龍攝



國內豬隻今天（11／6）中午起恢復活體運送，全國最大養豬縣雲林縣肉品市場今天下午3點開放豬隻進場。總經理黃加安表示，15天未進場豬隻累積約3萬隻，明天（11／7）將提早1小時開拍，大約明天午後就有新鮮溫體豬，預估每天拍賣頭數約2600頭，初估3個月才能完全消化未進場豬隻。

第一波豬車進場雲林肉品市場，是在今天下午3點，載著10多頭種豬的運豬車經完全消毒後進入肉品市場，傍晚陸續也有更多豬車陸續抵達。黃加安說，雲林平日交易頭數約2400頭，依農業部總量管制規定可加賣1成，所以未來幾天的交易頭數都控制的2650頭。

黃加安說，禁令15天以來，雲林累積未拍賣的豬數多達3萬頭，以每天固定的拍賣量，預估需約3個月才可消化，尤其加工冷凍廠原本每周六休息不採購，配合這次總量管制政策，也決定周六照常採購，累積的3萬頭豬可如預期穩定出售，不致影響市場。

因拍賣頭數增加1成，雲林肉品市場明天預定提前1小時開賣，民眾約在明天中午過後就可以在市場買到新鮮的溫體豬肉。外界關心是否造成豬價波動，黃加安也說，禁令前豬價維持在每公斤97至100元，如果豬農配合秩序出豬，相信未來的豬價應波動不大。

豬隻禁運今天解封，國內最大養豬縣的雲林肉品市場完成清消後，今天下午3點第1輛運豬車進場，明天將提前1小時開賣，約在明天午後就可買到新鮮溫體豬。肉品市場為有效控制供銷量平衡，已請豬農依排定秩序出豬，雲林15天禁宰所累積的3萬頭豬，預計3個月可消化，預測市場不會有太大波動。

