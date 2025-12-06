禁小紅書不是箝制言論自由！學者：媒體不自律就由他律介入

台灣新世紀文教基金會今天主辦「在危機中檢視人權，在人權中反思危機」座談會(記者方賓照攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕中國社群媒體APP「小紅書」因資安檢測不合格且對台灣政府發函已讀不回，內政部4日起暫行封鎖1年，國民黨主席鄭麗文則質疑是構築網路長城、扼殺言論自由。對此，輔仁大學學士後法律學系助理教授姚孟昌今(6日)強調，媒體對公共秩序是有義務的，若無法承諾完成自律，就由「他律」介入，台灣的媒體都適用同樣標準及規範。

每年12月10日是世界人權日，台灣新世紀文教基金會今舉辦「在危機中檢視人權，在人權中反思危機」座談會，探究如何因應人權保障的衝擊與挑戰。對於在野黨質疑封鎖小紅書是箝制言論自由，姚孟昌會後受訪直言，今天不能用小紅書，有沒有其他可以使用的媒體或媒介？如果有，就不能說是箝制言論，因為還有另外的發聲管道。

姚孟昌說，所有媒體的自由受到法律環境的保障及支持，因此媒體對於公共秩序是有義務的；當政府認為小紅書涉及到詐騙，或是裡面涉及資訊不夠清楚、甚至錯誤的情況，能不能自我更正？這就是強調媒體自律的部分。

姚孟昌強調，若媒體沒辦法向閱聽人、社會公眾或國家承諾，能夠完成自律的時候，就由「他律」介入；這不是針對小紅書，而是每一個在自由社會的媒體都一樣，所以他不認為這是限制媒體自由，因為在台灣的媒體都受到同樣標準及規範。

此外，東吳大學法學院講座教授鄧衍森於專題演講談到，新冠疫情時代帶來新的人權危機，鋪天蓋地的錯誤訊息，導致健康權與居住自由權深受影響，同時加深仇恨與群對立。

鄧衍森提醒，在傳播虛假資訊和錯誤資訊的背景下，深偽技術不僅可能導致個人權利和名譽受侵犯，還可能對整個國家的法律體系和民主構成威脅。深偽技術可能被用來發動信息戰、操弄輿論、干預選舉過程或破壞公民對國家機構的信任。

鄧衍森並指出，民主是表現人權理念和建構人權概念的方式，如若民主已趨向專制，亦即藉由多數代表的地位壟斷意見，背離民主審議原則做出不利於人權價值的決策或立法，將世人權最嚴重的危機。依據「毒樹果論」，假民主之名作成毒害人性尊嚴的作為，歷史殷鑑不遠。

輔仁大學學士後法律學系助理教授姚孟昌今出席「在危機中檢視人權，在人權中反思危機」座談會。(記者方賓照攝)

