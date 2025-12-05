禁小紅書不禁TikTok惹議 卓榮泰全說了

行政院長卓榮泰。資料照片



內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》對「小紅書」App發布網際網路停止解析或限制接取命令，外界質疑為何禁小紅書不禁TikTok?行政院長卓榮泰今(12/5)日接受《寶島全世界》節目專訪時表示，小紅書完全不理會政府任何要求，其平台上的詐騙金額高達2億；而TikTok則是相對配合，但也不能只回應卻不改善，會給他們更長的時間觀察，若不改善也不能容忍。

至於為何不直接將小紅書斷掉，而是停止1年?卓榮泰說，這個是手段邏輯的問題，用這種方式表示我們還是一個言論自由的社會，對於傷害青少年或是不實廣告，現在因為不能直接處罰當事人，只能阻斷讓國人的瀏覽習慣能不能改變，因為還是有很多家平台可以使用，可以改變這種平台降低它的影響力，如果他繼續不理，那下一步可能就不是時間的問題了。

卓榮泰指出，平台分幾個階段處理，在台灣有落地的像Meta、Line、Google、Threads，有落地就可以找到負責人，接受到詐騙不實廣告時，就可以要求在時間內下架或是處罰；其他如蝦皮、拼多多等，有的是想落地，但礙於法令、有中國資金等問題，就會繞道第三國或是用其他方式在台灣落地。

他表示，繞道第三國的要求它做一些行為，它會有回應，但我們也不是放任，如果它持續只是有回應但是不改善，還是應該一致的標準來處理，會給它一個更長的時間來觀察一下，但是像根本不落地如小紅書，是完全不理會政府對它的任何要求，經過小紅書產生的詐騙金額已高達2億，受害人數很多。

卓榮泰說，除了詐騙外，小紅書上的內容對於兒童、青少年的傷害，是很多親子團體一直在意的，為了也保護青少年不會長時間沈淪在網站上，以及不受網站上不實、不當的內容傷害，需要有些作為。小紅書是來自中國、來自言論不自由的地方，他們放任這種不自由的言論來傷害台灣的言論自由，這是政府不能接受的。

