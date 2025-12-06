禁小紅書也阻不了詐騙！她酸民進黨玻璃心

▲內政部以打詐為由，突然對小紅書發出一年的限制令，國民黨台北市議員鍾沛君說，這不是「打詐」，而是藉由「逢中必反」的政治操作來快速交出「抗中保台」的作業。（圖／記者陳明安攝影）

[NOWnews今日新聞] 內政部以打詐為由，突然對小紅書發出一年的限制令，理由是該平台「詐騙案數量攀升」，且未回覆政府的資訊安全改善建議。身為小紅書重度使用者的國民黨台北市議員鍾沛君說，這不是「打詐」，而是藉由「逢中必反」的政治操作來快速交出「抗中保台」的作業。

鍾沛君說，當前Facebook、Google、Line等平台詐騙廣告與群組橫行，導致去年全台詐騙損失超過500億元，政府卻不敢對這些最大宗的平台開刀，反而對僅有300萬用戶、內容多為美妝、穿搭、旅遊等生活分享的「小紅書」大動干戈。

鍾沛君強調，打開小紅書，映入眼簾的多是彩妝試色、保養評比、學生穿搭分享以及小資族旅遊攻略等實用內容。鍾沛君不解，這種教人畫臥蠶、找咖啡廳、比價行李箱的生活平台，在民進黨眼中竟然也被視為「毒蛇猛獸」和「統戰前線」，直指台灣真正需要被保護的，其實是執政者自身脆弱的神經。

鍾沛君認為，政府的作法不僅斷了許多台灣店家藉由小紅書與亞洲觀光客分享資訊、進行行銷的商機，且處理方式也完全錯誤。鍾沛君建議，若擔心平台有風險，應要求下架詐騙帳號、強化金流監管，或與其他國際平台一樣，協商制度與責任分攤。

鍾沛君批評，政府最終卻選擇「一刀封掉」許多女孩每天汲取妝容靈感、旅遊攻略的來源，還順便逼迫人民研究如何「翻牆」，痛斥這是「打詐打不到詐騙集團，先打到自己人民」的荒謬操作，是在幫台灣建立「防火長城」。

