禁小紅書反難擋詐騙網站？黃士修嘆沈伯洋1動作：智堪慮

沈伯洋(右)教大家繞開DNS即可繼續用小紅書，但以後需要RPZ防火牆擋詐騙網站時怎麼辦？（合成圖／資料照）

內政部近日對小紅書APP進行網際網路停止解析，但反而造成小紅書下載率衝上新高。核能流言終結者創辦人黃士修質疑，綠委沈伯洋為了安撫年輕選民，教他們繞開DNS網域限制，結果造成DNS防火牆的RPZ覆蓋率大幅下降，以後需要擋真正的詐騙網站時怎麼辦？

黃士修8日發文表示，沈伯洋自爆，封鎖小紅書其實是統戰疑慮，但沒有法律工具能用，所以必須假裝「也只能因為詐騙」。沈伯洋將自己與「用詐騙當藉口」的劉世芳切割，還暗示「這不是打詐專法第39條那種漸進式處罰」。

廣告 廣告

黃士修指出，沈伯洋安撫那些年輕選民，「小紅書仍然是正常運作的網站」，並教你怎麼用DNS繞開限制。但，如果DNS（域名系統）是地址簿，RPZ（網路過濾技術，常被稱為「DNS防火牆」）則是路障清單。內政部這次用的「停止解析」手段，就像在台灣地址簿上把小紅書塗掉，讓你的電腦找不到路。用戶直接問國際地址簿，馬上就能拿到正確地址。結果造成RPZ覆蓋率大幅下降。

黃士修強調，沈伯洋在向大眾傳遞一個訊號：如果管制目標不具備高度的社會共識，則任何DNS級別的管制都會被集體唾棄。未來若真的需要用RPZ去擋詐騙網站，用戶也會習慣性地繞過，導致RPZ這個工具的效能被削弱。「作為民進黨不分區扛霸子，智能實在堪慮！」

黃士修直言，沈伯洋這種人還自稱是反認知作戰的資安專家？「業界早就對這種詐騙分子敢怒不敢言。」

【看原文連結】