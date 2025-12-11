禁小紅書只為這件事？學者戳破「綠營真正盤算」：打詐、國安只是次要

​民進黨政府以打詐為由封鎖小紅書，背後的政治考量受到高度關注；文化大學廣告系教授鈕則勳分析，從日前的發放小橘書（全民國防手冊），到後來的限流小紅書，綠營的戰略思維再明顯不過，就是為了強化抗中能量、甚至設伏「請藍軍入甕」。

鈕則勳透過臉書分析，無論是普發小橘書還是封鎖小紅書，詐騙、國安問題從來不是問題的核心；鈕則勳解釋，綠軍至今仍聚焦於「強化抗中牌的運用」，禁止小紅書一來可阻絕年輕族群接觸到中國的正面資訊、以便進行認知作戰，其次則有「請君入甕」的戰略考量。

「請君入甕」的「君」是誰？鈕則勳認為，既然是政治考量，那對象理所當然就是國民黨；鈕則勳說明，只要藍軍猛攻相關議題，民進黨便可順勢操作抗中牌，搭配遭藍白封殺的1.25兆國防預算進行反擊。簡而言之，面對綠營抗中牌建構的主場優勢，藍軍與部分政治人物如果質疑相關措施的必要性，就可能被貼上賣台、甚至親中標籤。

鈕則勳強調，此時國民黨主席鄭麗文的戰略反擊就尤為重要，畢竟不能每次都靠台北市長蔣萬安到前線孤軍奮戰，「藍軍究竟要如何破抗中牌，直切兩岸議題，就看鄭麗文與藍軍咖的智慧了」。

