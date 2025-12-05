禁小紅書如掀蟑螂窩！竊取個資更甚抖音 中媒認證的「騙子集散地」

內政部與刑事局針對中國社交軟體「小紅書」App發布暫定為期一年的「網際網路停止解析及限制接取命令」。

內政部與刑事局昨（4）日重磅宣布，針對中國社交軟體「小紅書」App發布暫定為期一年的「網際網路停止解析及限制接取命令」，這項處置將導致台灣用戶頻繁遭遇無法連線或加載的情形，除非透過像是VPN等工具繞過台灣網路連線路徑。政府強調，這項行動並非針對單一國家的軟體，而是因為小紅書在台涉及嚴重詐欺與拒絕配合執法，同時資安檢測15項指標全數不合格，對國人數位安全構成重大威脅。

為什麼政府會封鎖小紅書？

小紅書在台灣擁有超過300萬用戶，但其平台已成為詐騙高風險場域。內政部指出，自2024年至今，該平台已涉入1,706件詐騙案件，造成國人財損高達2億4,768萬餘元。行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元與民進黨立委沈伯洋皆異口同聲地強調，封鎖小紅書的最關鍵問題在於「不能查」。不像Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok等主要國際平台皆已依循台灣法規設立法律代表人，並配合政府調閱資料以打擊詐欺。

廣告 廣告

然而，小紅書母公司卻拒絕提供執法單位必要資料，甚至對海基會於10月14日函請其提出的具體改善作為「不讀不回」，使執法機關偵辦面臨重大困難，讓被害人求償無門，形成實質法律真空。事實上，在中國媒體上，小紅書也被報導為「騙子集散地」，連收費認證的企業專業號都曾出現詐騙，且官方對站外導流的詐騙難以追蹤，不提供賠付方案。

小紅書資安問題有多嚴重？

除了詐騙損失，小紅書的資安隱憂更是政府祭出封鎖令的另一主因。國安局的資安檢測結果顯示其所有指標均未合格。民進黨新聞部副主任黃子一更指出，國安局過去的檢測發現，小紅書竊取資料的嚴重程度甚至超過抖音。他說明，小紅書不只會收集用戶的聯絡資訊，甚至連用戶的位置和截圖都會收集並上傳。

此外，threads上有網友指出，小紅書的網路資料傳輸缺乏TLS加密，可能導致用戶個資在傳輸過程中「裸奔」，輕易遭有心人士攔截讀取。內政部因此呼籲國人切勿下載該軟體，已下載者應停止使用，並要求包括Google在內的國際平台應善盡企業社會責任，全面停止刊登小紅書廣告。

封鎖小紅書是箝制言論自由嗎？

對於外界質疑政府箝制言論自由或「顏色才是核心」的說法，陸委會副主委梁文傑、黃子一及沈伯洋皆出面澄清。

梁文傑表示，這樣的處置是針對詐騙、假訊息等問題，並非針對哪個國家的軟體。黃子一強調，如果考量政治因素，應該是禁抖音而非僅禁小紅書。

沈伯洋也反駁了醫師蘇一峰將此案與太子集團詐騙案類比的說法，他指出太子集團能夠被偵辦，正是因為「能夠查」，而小紅書的核心問題是「不能查」，TikTok則有配合提供資料，強調「顏色不是核心」。

內政部則說明，此次處置是根據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，並非首例。內政部表示，將持續觀察小紅書母公司是否願意善意回應、主動配合台灣相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

更多鏡週刊報導

高市檢驗烏龍重創台灣鯛！ 養殖戶許姓漁民大度原諒：不會提告追究

小紅書因詐騙被封！ 石明謹曝關鍵原因：不是因為它是紅色的

台灣大動作出手！小紅書被正式「關門」1年 數發布、總統府回應曝光：資安不能再拖