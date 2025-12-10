禁小紅書對打詐有幫助？最新網路投票16萬人一面倒喊：政府瞎忙

內政部宣布將封鎖大陸社群平台「小紅書」1年，理由是小紅書去年起共涉及1706件詐騙案、造成2億多元財損，且小紅書母公司對政府的改善要求「已讀不回」，引發外界熱議。而根據一份以相關話題為題、16萬人參與的網路投票顯示，有高達8成5的人認為，禁小紅書對打詐沒幫助、「政府在瞎忙」。

內政部日前以不配合打詐為由，對大陸社群平台「小紅書」限流，暫定為期1年，引發台北市長蔣萬安與內政部長劉世芳頻頻隔空交火，劉昨（9）日出席活動時回應，小紅書是依據《詐欺犯罪危害防制條例》處理，內政部本身就是主管機關，在法律基礎上來做監管。而針對外質疑其他平台打詐不力部分，劉世芳強調，打詐指揮中心這2天就會找包含臉書和Line等4大平台的法律代理人，檢討防詐成效。

粉專「不禮貌鄉民團」近日以「政府為了打擊詐騙，封禁小紅書app，你認為對打詐是否有幫助？」為題，在其YouTube頻道發起網路投票，本次投票共計有3個選項，分別為：「有幫助，政府做得太好了」、「沒幫助，政府在瞎忙」、「不知道/沒意見」。而截至今天下午4點半，已有高達16萬人參與投票，其中85%的人投給「沒幫助，政府在瞎忙」，投給「有幫助，政府做得太好了」的人則只有8%。

