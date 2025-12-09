禁小紅書得罪小蜜蜂？議員爆內幕：拿磚砸腳

▲內政部以打詐為由，宣布封鎖小紅書1年。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國社群平台「小紅書」因涉入高達上千起詐欺案，且在我國政府多次發函要求改善後仍無回應，內政部於本月4日正式公告，將該平台暫時封鎖1年。消息曝光後，一連好幾日遭到藍白陣營強烈砲轟，國民黨桃園市議員詹江村直言，禁小紅書的政治危機，得罪美容師、美甲師這些「基層小蜜蜂」，民進黨堪稱是拿磚塊砸腳。

根據統計，小紅書在台灣擁有逾300萬使用者，但迄今涉及超過1,706件詐騙案件、造成損失突破2.4億元，資安檢測結果更有多達15項指標不合格。內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，封鎖期間1年。

詹江村指出，社會上有一群個人工作室、小作坊、小店鋪，默默做生意，完全不理會政治，甚至忙著生意而不投票的人。這一群人有的是廚師，有的是美容師、美甲師、美髮師，他們都忙碌於自己的事業，他們都有自己事業生活上的客戶跟粉絲，但他們都沒空投票。

詹江村提到，他們很多都使用小紅書，精進自己的專業；他們都喜歡跟自己粉絲或客戶話家常，這次他們都對民進黨封小紅書非常反彈，他們會覺得，還是國民黨執政，人民百姓比較自由；他們會把情緒跟粉絲還有客戶分享，他們會是壓倒民進黨最後一根稻草的街頭巷尾小蜜蜂傳聲器。

