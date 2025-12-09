禁小紅書得罪年輕人還殃及中小企業 吳子嘉曝「微型電商」斷鏈潮

台北市議員張斯綱日前指出，內政部禁社交網站「小紅書」1年因無緩衝期，北市微型電商瞬間失去營生工具，恐爆「斷鏈潮」。媒體人吳子嘉也指出，小紅書的使用者都是年輕人，微型電商也是中小企業，政府去欺負中小企業，無疑就是嫌票太多，「票太多去搞小紅書，搞到以後票少了再來哭，落選的時候就知道了。」

媒體人吳子嘉。（資料照／中天新聞）

內政部宣布12月4日起對大陸社交網站「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。

吳子嘉日前曾指出，打擊小紅書這件事是因為內政部長劉世芳沒有想到選舉層面的考量。他形容劉世芳是政治教官，只想到報復，現在正值「聯合利劍-C」演習發展期間。但有300萬年輕人使用小紅書，搞死小紅書就等於搞死台灣年輕人。

吳子嘉8日在網路節目《董事長開講》再提及，劉世芳從打壓陸配到現在打壓小紅書，以後台灣逾300萬名用戶恐要翻牆才能使用該APP，「這個是光榮的嗎？是進步的象徵嗎？這個不像話吧。」「劉世芳竟幹一些扯後腿的事情，當然這個事情一定總統賴清德同意」。賴清德是嫌選票太多嗎？

吳子嘉認為，年輕人使用小紅書是沒有意識形態的，（小紅書）它沒有什麼洗腦、統戰，用戶都是小孩子，上面也沒有那麼多涉及統戰、政治的資訊。以後台灣用戶使用小紅書恐要翻牆台灣像大陸一樣叫做網路長城，有意義嗎？

吳子嘉指出，政府現在封殺掉的不是以後的被害人，也不是小紅書，是台灣的小朋友，「台灣的年輕人一大堆被你們吃癟」，小紅書為什麼不在台灣設代表人，因為他沒有想來台灣做生意。

吳子嘉喊話，「劉世芳聽清楚，小紅書不是風險平台」，上面內容多以美妝、美甲美髮等居多，「這叫做什麼高風險平台？」

吳子嘉強調，禁小紅書可能只是第一個案例，這事引起政壇、外界等關注，而許多台北市的微型電商，也恐怕因此而出現斷鏈潮，「大家都是中小企業，你（政府）欺負一些中小企業幹什麼？就是嫌票太多，票太多去搞小紅書，搞到以後票少了再來哭，落選的時候就知道了。」

