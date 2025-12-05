禁小紅書恐丟幾十萬票？ 他痛批：正面衝撞Z世代 愚蠢到爆

內政部封鎖小紅書，專家揭15項資安檢測不及格恐竊個資。 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 內政部昨（4）日召開記者會表示，中國應用程式「小紅書」不僅資安檢測不合格，近 2 年涉及詐騙案件高達 1,706 件、財損逾 2 億元，甚至發函後已讀不回，因此發布網際網路停止解析與限制接取命令，暫定為期一年，估計影響約 300 萬名台灣用戶。政策一出，網路輿論立即炸鍋，年輕族群反彈聲浪不斷。

對此，民進黨前立委郭正亮在個人直播節目《亮話天下》中直言，小紅書長期以來以分享美妝、美食、旅遊、運動與日常生活資訊為主，使用族群多為 Z 世代年輕人，「根本是最少談政治的社群平台」，政府此舉等於正面衝撞年輕選票。

民進黨前立委郭正亮。 圖：截自觀點 YouTube頻道（資料照）

他質疑，若政府真的要打擊詐騙，臉書、LINE 等平台同樣存在大量詐騙問題，為何只有小紅書被封？認為政策選擇性執法，難以服眾。郭正亮直言，現在的 30 歲以下族群，從小就是靠網路獲取生活資訊，政府「得罪這群人，真的很瘋狂」，並反問：「要看政治的人，怎麼會跑去用小紅書？」

談到政治後座力，郭正亮火力全開，形容這項政策「愚蠢到爆」，並直指總統賴清德正苦惱年輕選票流失，如今封鎖小紅書，形同一次得罪整個年輕世代，更語帶激烈指出，「搞不好民進黨會因此少幾十萬票」，甚至痛批這是「欺負小朋友的政策」。

郭正亮也質疑，若真要防堵政治滲透，理應優先處理微博、微信等高度政治化的平台，「不敢動，是不是怕得罪台商？」他更語出驚人，鼓勵年輕人對此政策「站出來反抗」，並怒批「爛政府，給他倒」。

郭正亮也點名內政部長劉世芳，諷刺下一步是否會輪到TikTok（抖音）被封禁。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

此外，他也點名內政部長劉世芳，諷刺下一步是否會輪到 TikTok（抖音），指出抖音疑似的詐騙問題恐怕比小紅書更嚴重，而台灣用戶高達約 700 萬，「如果真要禁，不如一次得罪更多人」，直言劉世芳的決策「真的瘋了」。

另有網友在直播中詢問，賴清德政府是否可能認為封鎖小紅書有助降低中國影音平台對年輕人的影響，對綠營反而是利多？郭正亮則再度反駁，強調小紅書內容以生活娛樂為主，用戶對政治冷感，「惹怒這群人，不會沒有代價」，並重申「民進黨真的可能因此少掉幾十萬票，不要覺得不可能」。

