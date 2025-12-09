禁小紅書恐掀「電商斷鏈潮」！吳子嘉開噴了

▲小紅書涉上千起詐欺案，經要求改善仍無回應，內政部下令封鎖一年。（圖／翻攝自X@xiaohongshu）

[NOWnews今日新聞] 中國社群平台「小紅書」因涉入高達上千起詐欺案，且在我國政府多次發函要求改善後仍無回應，內政部於本月4日正式公告，將該平台暫時封鎖一年。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉也質疑，小紅書用戶多數是年輕族群，使用此平台經營的微型電商本就屬中小企業，政府若硬性封鎖，形同將中小企業推向困境，「嫌票太多才搞小紅書，等選票掉完再哭也來不及。」

根據統計，小紅書在台灣擁有逾300萬使用者，但迄今涉及超過1,706件詐騙案件、造成損失突破2.4億元，資安檢測結果更有多達15項指標不合格。內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，封鎖期間1年。

廣告 廣告

吳子嘉近日在節目《董事長開講》中指出，從過去內政部長劉世芳打壓中配，到如今封鎖小紅書，台灣逾300萬用戶恐須「翻牆」才能繼續使用該平台，這讓他不禁反問：「這個是光榮的嗎？是進步的象徵嗎？」更直言這個太不像話了吧。

吳子進一步質疑政策邏輯，他認為以「詐欺風險」為名進行封鎖，但實際受衝擊的並非詐騙者，而是大量依靠平台曝光、行銷的台灣青年，「你封掉的不是小紅書，是台灣的小孩，是微型電商。」對於未來台灣用戶必須要翻牆才能使用小紅書，吳子嘉也感嘆：「台灣像大陸一樣叫做網路長城，有意義嗎？」

吳子嘉強調，平台內容主軸多為美妝、生活風格、美甲美髮等分享，與統戰及政治意識形態關聯不大，直指「這不是高風險平台」。他也警告，政府若執意封殺，恐不只引發台北電商斷鏈潮，也將成為未來選舉後悔的導火線，「嫌票太多去搞小紅書，搞到以後票少了再來哭，落選的時候就知道了」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

蔣萬安大勝5對手！台北市長驚人民調出爐 年輕世代卻挺「他」

不是日本說降溫就能降！旅美教授揭殘酷真相：川習通話才是關鍵

靠「柯黑瞎掰」辦案？公開柯文哲選舉金流 陳佩琪怒爆檢方內幕