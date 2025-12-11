禁小紅書恐讓詐騙更嚴重？黃揚明憂「鼓勵詐團集中下手」：看準警方無從偵查

​民進黨政府以打詐為由封鎖小紅書，未料禁令實施後應用程式的下載量不減反增，為此警方同步在「165打詐儀錶板」宣導詐騙案例，提醒民眾應避免使用小紅書；資深媒體人黃揚明認為，警方已經自承無法偵查，卻因禁令導致使用者增加，恐變相鼓勵詐團「集中進攻小紅書」。

黃揚明透過臉書發文表示，自己在「165打詐儀錶板」的首頁看到一則案例分享；黃揚明指出，雖然源頭是小紅書陌生帳號的搭訕，但後續仍用了LINE進行溝通、下載BitoPro操作虛擬貨幣，其實只是再常見不過的投資詐騙SOP。

「現在小紅書被台灣官方禁了，這類詐騙就不會再發生嗎？相信大家都心裡有數」，黃揚明直言，已經下了連結禁令，警方還在持續宣導小紅書的危險性，只是在自爆禁令根本無效而已。另外黃揚明也警告，隨著警方自承無法偵查，小紅書又在被封鎖後下載量暴增、一堆使用者透過各種方式規避禁令，只是在變相鼓勵詐騙集團「更該集中使用小紅書」，然後警方仍然抓不到。

