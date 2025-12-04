禁小紅書惹怒這群人？郭正亮：民進黨搞不好少幾十萬票

綠營意識形態肆虐下，小紅書社群平台在台灣遭禁。（示意圖／Shutterstock／達志）

內政部4日以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間一年，引輿論炸鍋。前立委郭正亮直言，很多內容在不同社群平台轉載，YT更嚴重，擋不住。台灣有300萬人用小紅書，綠營惹怒他們，恐掉幾十萬票。

胸腔科醫師蘇一峰舉日漫《進擊的巨人》哏直酸：「用瑪利亞之牆保護你，不被網路詐騙吞噬，政府是在保護你！懂不懂？」

4日在郭正亮個人直播的《亮話天下》節目，不少網友留言痛批昏君亂政，有人問到，賴禁止小紅書，雖然暫時會被有些網友不爽，但是不是認為能讓部分年輕人不要被大陸APP影響，對綠營的正面效益大於負面？

廣告 廣告

「他（如果）這樣想，真的是有夠笨的！我用親身的經驗告訴你。」郭正亮表示，「我一天上網的時間，至少12個小時！我真的是專業網紅，在YT。很多媒體（社群平台）是會轉載來、轉載去的，你以為YT就沒有（小紅書瘋傳的影片）？講白了，YouTube更嚴重！」

郭正亮指出，大陸重要的電視台都有在台灣設YouTube頻道，所有的節目都有！「真的是這樣，你是擋不住的！」那種對於資訊的尋求，台灣這種地方，什麼資訊你會找不到？在台灣有300萬人使用小紅書，而且小紅書大部分都在講生活的趣味，這些人大部分對政治是沒有興趣的，你搞不好惹怒了他們？惹怒了這些人，到時候民進黨搞不好少了幾十萬票！不要認為這個不可能。

郭正亮直言，因為本來小朋友乖乖看小紅書，現在沒了小紅書，也不知道讓他們去玩什麼？所以很難說這樣對民進黨有利。

【看原文連結】