禁小紅書惹怒Z世代！郭正亮爆藍白：笑不停

▲內政部4日大動作宣布，正式封鎖小紅書1年。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 內政部以涉詐1706件、財損超過2億元為由，昨（4）日正式宣布對「小紅書」實施網路停止解析與限制接取措施，封鎖期為1年。消息一出，立刻引發年輕族群輿論抨擊，不過前立委郭正亮卻透露，這項決定讓國民黨、民眾黨「高興死了」，他將新聞丟給朋友們看後，對方的反應竟是笑個不停。

郭正亮4日在《亮話天下》直播中指出，小紅書才在台上線1年多，累積1706件詐騙案，內政部長劉世芳就要求次長出面宣布封鎖1年。他提到，自己是把小紅書當成觀察年輕族群生活的平台，結果政府卻從這裡下手，「這是什麼政府？愚蠢到爆」。

廣告 廣告

郭正亮直言，總統賴清德苦思如何挽回年輕選票，結果一刀切斷Z世代主力平台，「真的可笑」。他說明，Z世代也就是一般定義的1997年後出生、30歲以下年輕人，但政府卻欺負小朋友，這很過分，他更喊話：「年輕人要造反啦，明年投票讓這個政府倒！」

郭正亮表示，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》宣布封鎖1年，但這波操作等於直接衝撞年輕人，與靠小紅書維生的小型店家、網拍業者。郭正亮更說道，這個新聞一出，藍白陣營高興死了，傳給一些朋友看後，「他們就一直笑，說不曉得得罪多少年輕人」。

最後，郭正亮更抨擊，政府拿「打詐」當理由非常荒謬，因為他天天在臉書檢舉，詐騙量遠高於小紅書，但政府卻完全不敢對Meta開刀，「就是怕得罪美國」。他也狠酸，政府做到如此「雙標」已經沒救，只能看接下來有多少人會群起反彈。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

為打詐「禁小紅書」1年！他揭驚人數據諷：臉書要不也封鎖

「封鎖小紅書1年」登微博熱搜！對岸全面開酸：不是民主自由嗎

劉寶傑隔空互槓翁履中！「老長官」一句話打臉：他是錯的