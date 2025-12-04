禁小紅書惹議 學生：翻牆照看

內政部4日以打詐為由，宣布「封鎖」小紅書APP一年，身為重度用戶的國高中生、大學生，對此大多不以為然，有學生認為，網路詐騙又不是只有發生在小紅書，限制小紅書的使用，感覺太針對性，質疑政府禁用目的不單純。另有人強調，如果政府不相信大陸社群平台，應該是做好媒體識讀，而非禁止使用，更何況台灣看不到，翻牆去大陸不是一樣可以看？只是會被對岸網友笑。

平鎮高中陳姓學生說，國高中生使用小紅書非常普遍，身邊朋友大部分都有在玩，內容涵蓋多元，因為演算法很厲害，只會看到自己有興趣的東西，而網路詐騙又不是只有小紅書會發生，網路社群平台FB、IG、Threads也有可能發生詐騙事件，只限制小紅書的使用，感覺太針對性。

廣告 廣告

桃園市蔡姓高中生說，臉書詐騙更猖獗，很多明顯詐騙廣告，檢舉後卻未見成效，政府卻不敢拿出魄力禁止。新竹女中張同學認為，小紅書是大陸軟體，有資安風險，也不是很好用；香山高中郭同學則說，小紅書有各類訊息，但目前網路平台很多元，因此禁用並不會有影響。

丁姓國三生表示，如果小紅書遭禁，因內容創作者大都是跨平台經營，換到其他網站也能看得到，影響不大。劉姓高中生則說，小紅書之所以吸引人，是因為內容推播演算法很準，方便瀏覽，她質疑，未來台灣看不到，翻牆去大陸不是一樣可以看？只是對岸網友會不會笑我們，要翻牆才能看到特定內容。

在高雄就讀公立大學的姚姓女大生認為，小紅書作為工具真的很好用，什麼突發狀況都找得到資訊，台灣目前沒有平台可做到，她平時都沒刷政治文，所以到現在都沒被推過政治文，如果政府不相信大陸社群平台，照理說應該做好媒體識讀，而不是禁止不用。