「禁小紅書把年輕人當傻瓜」 沈政男：等著看賴清德最新民調

內政部宣布封鎖社群平台「小紅書」1年，理由是小紅書去年起涉及1706件詐騙案件、造成逾2億元財損，且小紅書母公司對政府改善要求「已讀不回」。對此，醫師沈政男今（7）日發文痛批，認為禁掉小紅書是把年輕人當成傻瓜，並且就像是戒嚴時代查禁書一樣，他更放話，「下個月的賴清德滿意度，等著瞧吧！」

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

沈政男今天在臉書發文指出，立法與執法要有證據與數據，刑事局表示「Meta和小紅書的差別，在於有沒有納管及配合」，在此同時就應說明小紅書在其他國家有納管與配合嗎？有在當地設立法律代理人嗎？需要配合打詐嗎？

小紅書遭內政部封禁1年。（圖／美聯社）

沈政男直言，全世界就只有台灣全面封鎖小紅書，根本就是過當。他認為民進黨所謂的國安，同義詞叫抗中保台，並指出禁掉小紅書跟反顧炎武的《廉恥》用意一樣，也就是思想清洗，不讓台灣年輕人接觸大陸有毒思想。

沈政男進一步分析，另一個用意則是阻斷兩岸交流，連網路來往都不行，才能製造一個封閉系統方便統治。他質疑禁掉小紅書是否跟戒嚴時代查禁書不一樣？沈政男說戒嚴時代是擔心聰明人起來造反，禁掉小紅書則是把年輕人當成傻瓜。

沈政男在臉書批評，整個認知作戰陰謀論就是建立在全民皆傻的基礎之上，「殊不知最傻才是你們，竟然大罷免已證明那一套是亂扯，賴清德還死抱不放」。他並斷言，下個月的賴清德滿意度，等著瞧吧。

