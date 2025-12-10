禁小紅書挨批「雙標」 劉世芳：澳洲16歲以下禁用社群是「全球趨勢」

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳受訪。（圖／記者盧素梅攝影）

內政部警政署刑事局日前宣布封鎖中國社群平台「小紅書」一年，引發各界議論，台北市長蔣萬安並質疑根本雙重標準。對此，內政部長劉世芳今（10）日表示，澳洲通過了全世界最嚴格的科技社群平台的一個禁令 ，請大家都去研討那個禁令，全澳洲16歲以下的小孩子不可以使用這樣科技社群平台，表示這是一個全球的趨勢 ，不是只有打詐而已。

內政部以中國社群平台「小紅書」不配合打詐為由禁用1年，台北市長蔣萬安昨日再批評民進黨就是假借打詐名義操作意識形態，封鎖小紅書卻對其他更多詐騙訊息的社群平台視而不見。對此，劉世芳昨天表示，處理小紅書是依照詐欺犯罪危害防制條例第42條規定辦理，至於外界質疑是否會處理LINE、臉書上的詐騙，近期打詐中心會邀請4個主要法律代理人進行檢討。

劉世芳今天赴立法院內政委員會備詢前接受媒體聯訪，媒體詢問，蔣萬安批她雙標，對於詐騙多的平台不敢禁？劉世芳表示，針對《詐防條例》42條裡面，司法警察機關會針對不合規、不合法、不落地的科技平台應該有限制接取跟禁止解析的必要，所以內政部是依法來行政。

媒體追問，臉書要如何打詐？劉世芳表示，行政院的打詐中心都有固定跟在台灣落地的4大平台，來處理有關詐騙的各項防治措施，如果外界覺得某一些平台上面的詐騙防治措施，做的不夠的話，內政部也希望從各方面能夠收集更多的意見，納入我們的協調跟溝通的範圍，讓它真正成為台灣可以監管的這個社群平台。

劉世芳也表示，澳洲通過了全世界最嚴格的科技社群平台的一個禁令 ，請大家都去研討那個禁令，全澳洲16歲以下的小孩子不可以使用這樣科技社群平台，表示這是一個全球的趨勢 ，不是只有打詐而已。

