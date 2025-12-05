禁小紅書挨轟！劉世芳重話：小紅書已讀不回、視台灣法治為無物還支持？

記者陳思妤／台北報導

「小紅書」涉入詐騙金額高達2.4億元，資安監測不合格，母公司對於內政部函請提出改善作為，至今無任何回應，依法被停止解析及限制接取，暫定1年，但在野黨卻批網路戒嚴，還稱為何不禁臉書跟LINE。對此，內政部長劉世芳今（5）日強調，臉書跟LINE在台灣有按照台灣規範，而小紅書沒有任何法定代理人，還已讀不回，從來不管台灣法治，視打詐條例於無物，這樣的一個小紅書值得去支持它嗎？「當然不值得！」

小紅書被停止解析及限制接取1年引起討論，劉世芳今天接受媒體聯訪，她強調，內政部非常贊成行政院打詐中心做這樣的處置。她說，這禮拜如果有到內政委員會去都知道，這禮拜就是在修正一年以前的《詐欺危害防制條例》，有26個以上版本，委員發言也很踴躍，還提到台灣處理打詐效率不彰，回應時也提到會按照《詐欺危害防制條例》第42條處理。

劉世芳指出，小紅書在台灣沒有落地，沒有任何警方可以聯絡的對象，而且都已讀不回，按照行政程序，把通知函送到上海母公司已經是完成行政程序，完成程序後就按照方式請數發部跟TWNIC幫忙，限制接取及禁止解析，這都是在《詐欺危害防制條例》第42條規範的範圍內，「我們是依法行政」。

媒體追問，怎麼看國民黨說是網路戒嚴，還酸說要跟進中國翻牆？劉世芳直呼，「完全相反」。她表示，很多人說小紅書用戶有300萬，詐騙數沒那麼多，為什麼不禁臉書跟LINE？但事實上，臉書跟LINE在台灣有按照台灣規範、有法律代理人、管理階層的人，只要打詐中心需要處理跟詐欺防治犯罪有關的業務，就會跟打詐中心溝通。

劉世芳提到，臉書跟LINE按照打詐中心要求下架的相關內容，包括則數、APP等都相當多，所以是按照規定一步步處理，沒有任何所謂的黨派色彩。她一再強調，台灣是有法治的地方，要到台灣做生意或定居，都有不同的法律希望大家遵守。

劉世芳坦言，知道會引起各方不同的見解，但請大家看一下，《詐欺危害防制條例》第42條中，是否規範司法警察機關可以做限制接取的動作。她強調，已經聯繫過小紅書非常多次，從來沒有任何法定代理人，還已讀不回，從來不管台灣法治，「視我們打詐條例於無物，這樣的一個小紅書值得我們去支持它嗎？當然不值得！」

