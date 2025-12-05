禁小紅書是打詐關鍵？最根本問題浮現 他喊：誰反對封鎖就是支持詐騙

台灣青年民主協會理事長張育萌公開表達堅定支持禁小紅書。（東方IC）

針對內政部宣布將對小紅書（APP與網頁版）實施網路解析中止與限制接取，台灣青年民主協會理事長張育萌昨（4日）公開表達堅定支持，他認為這是行政院在打擊詐騙行動中「絕對是對的」關鍵一步。

張育萌明確指出，這項決策背後有著極強的正當性，並非隨意針對特定平台，而是基於該公司「不配合偵查」和「擺爛態度」。光是2年內，透過小紅書進行詐騙案件就累積近2千件，導致台灣民眾損失超過新臺幣2億元，這些數據充分揭示了其帶來的嚴重危害。

小紅書詐騙案頻傳，刑事局為何難以偵查？

張育萌強調，這些詐騙案最根本的問題在於，當刑事局循線抓到嫌犯後，卻「無法調小紅書資料」，導致案件難以繼續偵查，這使得小紅書實際上成為了一個執法單位無法觸及的犯罪溫床。

內政部並非沒有給予機會，上個月，海基會就已發函給小紅書在上海的母公司（行吟信息科技公司），要求其改善在台的違規情事，但該公司至今「不讀不回」。張育萌直言，面對這種完全不配合、選擇擺爛的公司，台灣沒有理由讓它繼續上架營運。他甚至下了一個斬釘截鐵的結論「誰反對封鎖小紅書，誰就是支持詐騙。」

為什麼政府只封鎖小紅書，卻不處理詐騙最多的臉書？

有網友在留言區提出質疑，認為臉書才是詐騙金額最高的大宗，質疑政府為何只針對小紅書，是否為「雙標」或「政治正確」？對此，張育萌及支持者澄清了兩者的根本差異：關鍵在於「配合度」。臉書至少有給予台灣執法單位管道處理相關資料，雖然可能效果不彰，但小紅書卻是完全「不讀不回」，讓台灣檢警無從下手。

其他網友也補充道「詐騙猖獗又不配合政府提供資料的，這跟地下集團有何兩樣。」因此，政府對小紅書採取的限制接取措施，是基於其「拒絕與我國政府合作」的態度，而非單純的詐騙量比較，這也得到廣大支持者「早就該封鎖」的共鳴。

除了支持禁小紅書，也有眾多網友將矛頭指向了另一個熱門的影音平台抖音，強烈呼籲政府應該比照辦理。

目前內政部公告，這次封鎖小紅書暫定1年，是對平台下達「網路解析中止與限制接取」，不會懲罰繼續安裝APP的一般用戶，但仍強烈呼籲民眾卸載，並警示透過VPN翻牆瀏覽小紅書將帶來更高的資安風險和個資外流隱患。

