禁小紅書標準？議員4點反酸：黃國昌還裝傻

[NOWnews今日新聞] 內政部昨（4）日正式宣布對「小紅書」實施網路停止解析與限制接取措施，封鎖期為1年；然而，民眾黨主席黃國昌卻質疑，以詐騙排行榜來看，排名前幾名的臉書、臉書、Instagram、Line、Threads都沒有禁止，榜上看不到名字的小紅書卻被禁，這到底是什麼標準？對此，新北市議員卓冠廷反酸，禁小紅書1年，就是因為小紅書不配合台灣政府打詐，黃國昌還在裝傻啊？

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元說明，小紅書在台下載及使用人數超過300萬，國安局評估後認定，該平台存在高風險的資安與個資暴露疑慮。此外，自113年至今，小紅書已涉及1706件詐騙案，總財損高達2億4768萬餘元，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，遂做出一年封鎖限制。

卓冠廷指出，黃國昌是不是跟柯文哲直播太晚，沒跟到時事？打詐單位已經清清楚楚講了：「行政院、內政部和警政單位，今年10月14日透過海基會發文函請小紅書母公司提出具體改善作為，迄今均無任何訊息。」而且小紅書共有15項違規，包含但不限於「蒐集位置、蒐集通訊錄、蒐集剪貼簿、蒐集截圖、讀取裝置上儲存空間、未啟動時上傳非必要個資。

卓冠廷進一步說明，臉書、Threads的母公司Meta，是盡可能配合台灣打詐，第一、Meta在今年6月，已經開始針對投資廣告進行刊登者的身分驗證；第二、導入打詐AI，將臉書商城（market place）詐騙，從每日最高180件降至10件；第三、臉書受列管，可依《防詐條例》開罰，數發部曾開罰臉書1,500萬元；第四、Threads在今年也納入列管。他反酸：「黃國昌是搞不清楚狀況，還是故意護航詐騙？」

