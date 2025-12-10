禁小紅書犧牲民主？王世堅也不認同 徐國勇：其實網路各方面仍相當自由

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

內政部日前因詐騙問題及資安疑慮，下令對小紅書「停止解析、限制接取」至少1年，遭中國網友質疑違反民主自由，而民進黨立委王世堅今（10）日也表態不認同驟然禁小紅書，犧牲民主自由。對此，民進黨秘書長徐國勇稍早回應，小紅書就是在變相幫助詐騙集團，且台灣也不是封禁小紅書，在網路各方面還是相當自由。

民進黨青年局今日下午舉辦會員大會。徐國勇會前受訪時直言，一個沒有民主自由的國家，居然敢批評民主自由國家，這是全世界最荒謬的事。（資料照）

民進黨青年局今日下午舉辦會員大會。徐國勇會前受訪時質疑，中國有民主自由？一個沒有民主自由的國家，居然敢批評民主自由國家，這是全世界最荒謬的事。他也提及，中國人能隨時上網嗎？中國禁了多少網路，人民想上網還要翻牆，這個才是極權、不自由的國家，沒資格批評台灣的自由民主。

廣告 廣告

至於民進黨立委王世堅下午出席民進黨中常會前受訪時說，相信內政部等相關部會，因深愛台灣有所心切，但換作是他，不會驟然下決定要禁掉小紅書，雖然能解決中共統戰、詐騙等問題，但同時也犧牲了台灣最引以為傲的民主自由。

徐國勇認為，王世堅講這段話就是在凸顯台灣的自由民主，中國利用極權手段戕害台灣的民主自由，而小紅書極端不配合遏止詐騙的工作，甚至拒絕提供相關訊息，造成詐騙橫行、無法偵破，以法律態度來講，就是用消極不作為的方式來行使作為，變相幫助詐騙集團， 應該受譴責，且小紅書也不是被封禁，只是被限制流量，事實上台灣在網路各方面還是相當自由的。

更多FTNN新聞網報導

蔣萬安為小紅書質疑「臉書、LINE」打詐成效 劉世芳：這兩天將邀法律代理人檢討

封鎖小紅書對打詐有幫助？ 侯友宜點名中央「2部會」應發揮最大功能

為何只封鎖小紅書？內政部給答案「所有平台一視同仁」：Google、臉書、LINE都沒這樣

