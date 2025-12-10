禁小紅書蔣萬安批綠營變共產黨 侯友宜：不需牽扯意識形態

中央以打詐為由封鎖小紅書，台北市長蔣萬安批評「民進黨反中反到變共產黨」，新北市長侯友宜表示，打詐要大家一起合作，不需要牽扯意識形態。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕中國社交平台「小紅書」近2年在台涉入逾1700件詐騙案，且未配合我國政府要求改善反詐與資安機制，遭內政部實施1年封鎖令。台北市長蔣萬安批評，「民進黨反中反到變共產黨」，要中央提出其他社群平台的打詐成效。對此，新北市長侯友宜表示，打詐要大家一起合作，不需要牽扯到意識形態。

侯友宜今天主持市政會議，會後媒體詢問，中央以打詐為由封鎖小紅書，以及蔣萬安質疑社群平台打詐成效的看法。

侯友宜說，人民最關心的就是不要發生詐騙集團案件，讓我們的財產被騙，發生以後能夠立即有效的打詐，也能夠把財產收回來，這才是人民最關心的，所以打詐是大家一起合作，不需要牽扯到意識形態，唯有大家努力把打詐壓制下來，才是人民之福。

侯友宜表示，針對打詐他一直強調源頭管理，不管是數位發展部、金管會，才是最重要的源頭管理機關，一定要有一個公開、透明、一致性的機制，可以接受大家檢核，他希望採取嚴格的、一致性的標準，讓第一時間就可以防範詐騙集團，不要讓人民受到傷害，這才是最大的方向。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

