禁小紅書蔣萬安批變成共產黨 郭雅慧：總統府支持內政部

禁小紅書引發爭議，台北市長蔣萬安說，「反中反到自己變共產黨」？總統府發言人郭雅慧受訪表示，總統府支持內政部做法。（曾薏蘋截圖）

小紅書遭禁引發爭議，台北市長蔣萬安說，禁了小紅書，「反中反到自己變共產黨」？總統府發言人郭雅慧受訪表示，總統府支持內政部做法。

郭雅慧說，小紅書這個狀況，是因為它涉犯了蠻多詐騙案件，但是不肯配合政府的相關追查，再加上它並沒有落地管理的、並不歸屬於台灣這邊。

她說，所以在這個情況之下，內政部是依照了詐欺罪犯的相關條例管理。那這部分，內政部有在第一時間立刻跟國人來報告，也做說明，那總統府對於它這個做法是支持的。

廣告 廣告

至於副總統蕭美琴到宜蘭，回程當中發生了兩起的交通事故，都與負責維安交管的員警有關；郭雅慧表示，宜蘭林姓員警，第一時間有派員關心，後續也會給予協助。她指出，員警的維安其實非常的辛苦，也都希望能過安全第一。昨天傍晚發生的這樣的不幸令人遺憾的狀況。第一時間，在宜蘭的陳金德政委，還有包括立委陳正宇，都趕到了醫院關心傷者，同時也慰問家屬，表達正、副總統對於員警傷勢的狀況表達了關心，後續也轉送到北榮。

她說，剛剛確認的訊息就是，林姓員警經過三個小時的搶救之後，恢復了穩定的生命徵象，是不幸中的大幸，那後續也會持續在表達關心給予協助。

至於台北市的那一起；郭雅慧說，要再次地強調，第一線的維安是很辛苦的，希望安全第一。

【看原文連結】