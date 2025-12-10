禁小紅書被批雙標 劉世芳反駁是依法行政

內政部長劉世芳表示，依法針對不合規、不合法、不落地的科技平臺限制接取跟禁止解析。楊文琪攝



行政院打詐中心禁中國網路平台「小紅書」1年，各界有不同意見，台北市長蔣萬安質疑是「雙重標準」。內政部長劉世芳今（12/10）日表示，針對《詐欺犯罪危害防制條例》(詐防條例)第42條裡面，司法警察機關會針對不合規、不合法、不落地的科技平臺應該有限制接取跟禁止解析的必要，「所以我們是依法來行政」。

立法院內政委員會今日審查委員許智傑等38 人擬具《宗教基本法》草案，會前劉世芳接受媒體聯訪，被問及禁小紅書平台，台北市長蔣萬安批評政府雙標，劉世芳回應說，行政院打詐中心都有固定跟在台灣落地的4大平臺來處理有關詐騙的各項防治措施，如果有人覺得某一些平臺的詐騙防治措施做的不夠，希望從各方面收集更多的意見，納入我們的協調跟溝通範圍，讓他真正成為台灣可以監管的這個社群平臺。

廣告 廣告

對於媒體追問只禁小紅書不禁其他也有詐騙的平台是否雙標?劉世芳強調，澳洲通過了全世界最嚴格的科技社群平臺的一個禁令 ，請大家都去研討那個禁令，全澳洲16歲以下的小孩子不可以使用這樣科技社群平臺，表示這是一個全球的趨勢，不是只有打詐而已。

更多太報報導

封鎖小紅書被批雙標 劉世芳：近期找臉書、LINE討論打詐

傳前總統陳水扁將主持鏡電視新節目！ NCC：已發函請電視台陳述意見

內政部禁小紅書 張景森鼓勵劉世芳「加100分」：中國平台是黨國體系延伸工具